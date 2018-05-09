Kaçan dana sahibini peşinden 10 kilometre koşturdu

Erzurum trafiğinde kaçan dana karmaşası yaşandı. Gez Mahallesi semtinde sahibinin elinden ipini kopararak kaçan dana, uzun süre kovalamacaya neden oldu. Trafiğe giren dana ters şeritten ilerlerken araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 10 kilometre kendini yakalamaya çalışanları peşinden koşturan dana daha sonra Erzurum - Ağrı Karayolu üzerindeki itfaiye binasının içerisine girdi. Burada da bir süre sağa sola kaçışan dana, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.