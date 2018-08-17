Kaçan kurbanlık dana trafiğe daldı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzurum hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Aziziye ilçesindeki hayvan pazarında satıcılar ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılmaya başlandı. 1 ton 100 kilogramlık tosunu almak için pazarlık yapan alıcı Ümüt Çavunt adlı vatandaş sıkı pazarlık sonucunda 21 bin TL istenen tosunu 18 bin 750 liraya satın aldı.

Satıcılar geçtiğimiz yıla göre fiyatların değişmediğini öne sürerken alıcılar da bu sene kurbanlık fiyatlarının pahalı olduğunu savundu.

Hayvan pazarında uzun süre kol yoran pazarlıklar yapıldı.

Öte yandan sahibinin satın aldığı bir kurbanlık dana ise götürülürken aracın kasasından atlayarak firar etti. Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde trafiğin arasına dalan kurbanlık dana bir süre sonra ormanlık alandan gözden kaybolarak izini kaybettirdi.

Dananın bulunarak yakalanması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Boğa Timine haber verildi.