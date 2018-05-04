Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminerde bir konuşma yapan Memur-Sen Erzurum Kadın Kolları Başkanı Nevra Küzeci, kadın emeğinin önemine değinerek, kadın haklarının önemli olduğunu söyledi.

Kadınların modern hayat içinde birçok kimliğe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnsanlığın huzur, barış ve refaha kavuşması için kadın eline kadın aklına ve emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Hal böyle iken günümüzde kadına şiddet had safhaya çıkmış her gün çevremizde televizyon gazete ve sosyal medyada kadına şiddet vakasıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Acaba bu durum nasıl düzelecek kadının değeri ne zaman anlaşılacak ne zaman hak ettiği değeri alacak. Olumsuzlukların aşılması noktasında farkındalık oluşturarak, sinerjiye önem vermeliyiz”

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ise kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın önemli bir realitesi olduğunu belirterek, konuyla ilgili farkındalık oluşturmak adına kurumlar arası sinerjiye önem verdiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, olumsuzluklarına değinen Gökdaş, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet kadınların sosyal, ekonomik, ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına sakat kalmalarına ve hatta yaşamalarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilmez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Cemil İlbaş ise kurumlar arası koordinasyonu önemsediklerini ve eğitim programlarına önem verdiklerini söyledi.

Kadına şiddet konusundaki farkındalık konusundaki çalışmalara önem verdiklerini belirten İlbaş, “Kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Memur sen üyelerine yönelik yapılan çalışmalarımızda da bu yöndeki önemli sorunu ve çözüm yollarını gündeme getirdik. Seminere emeği geçenlere teşekkür ediyorum”dedi.

Konuşmaların ardından ŞÖNİM’DE görevli Sosyolog Yunus Emre Akgün tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri düzenlendi.

ASP İl Müdürlüğü Aile Birimi Sosyal Çalışmacısı Abdullah Can da yaptığı sunumda, çocuğun koruyucu aileye ne gibi durumlarda verildiğini ve devlet kurumlarında yetişen çocukların barınma, beslenme, giyinme, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarının nasıl giderildiğini anlattı.