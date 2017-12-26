Kadınlarda genital problemlere dikkat

Dr.Evrim Aksoy, “Güzellik kadın ve erkek için varoluştan bu yana önemli olmuştur. Kadın vücudu tüm çağlarda estetik haliyle dikkati çekmiş, resim, heykel, müzik , moda ve tüm alanların ilgi odağı olmuştur. Öyle ki vücuttaki şekil bozuklukları kadının psikolojisini olumsuz etkilemiş, kendine olan güvenini azaltmış, aynalarla küslük yaşamasına neden olmuş, karşı cinsle olan ilişkilerinde başarısızlığa neden olmuştur” dedi.

Artık günümüzde kadın ve erkekler kendilerini mutsuz eden estetiksel sıkıntıları olduğunda bunun çözümü için daha cesaretli ve hızlı davrandığını anlatan Op.Dr.Evrim Aksoy, “Bu bağlamda kadın genital bölgesinin estetik olarak düzgün olması kadının kendine olan güvenini arttırmakta, karşı cinsle olan ilişkilerinde mutlu olmasını kolaylaştırmakta. Aksi durum ise kadının cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Kadın genital yapısını oluşturan parçalar vagen, büyük dudaklar (Labium majus), küçük dudaklar (Labium minus), kızlık zarı(hymen) dudakların üst kısmı tepe bölgesi(mons pubis) yapılarıdır. Bu bölgelerin estetik açıdan kötü görünmesi, kadında güvensizlik, cinsellikte yetersizlik, tatmin olamama, utanma gibi durumlara yol açmakta ancak günümüzün modern koşullarına ragmen rahatça ifade edilememekte ve kişiyi kendisiyle yalnız başına çözmek zorunda kaldığı bir stress kaynağı olmaktadır” diye konuştu.

Op.Dr.Evrim Aksoy, genital estetik operasyon ve müdahaleleri bölgelere ayırarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi;

“Labium Estetiği (Büyük ve küçük dudaklara yapılan müdahaleler= Labioplasti)

Labium adı verdiğimiz dudaklar dış genital yapıyı oluşturan daha kalın ve dolgun olan kısımlar yani büyük dudaklar ile daha içte yerleşen ince olan küçük dudaklardır.

Zaman içinde, kişisel özelliklere bağlı olarak ya da yaşa bağlı sarkmalar uzamalar görülebilir. Bu durum görüntü bozukluğuna neden olur, mayo, bikini giyildiğinde önde kabartı şeklinde durmasıyla rahatsız edebilir. Ya da cinsel ilişki sırasında girişi kapatarak zorlanmaya ya da ağrılı ilişkiye neden olabilir.

Basit bir operasyon ile bu uzamış ya da sarkmış dudaklar kısaltılabilir, şekillendirilebilir. Ya da içi boşalmış, gevşemiş dudaklar dolgunlaştırılabilir. Labioplasti sonrası hasta rahatlıkla günlük hayatına dönebilir. Ancak iyileşme süresi boyunca 4-5 hafta kadar cinsel ilişkide bulunmamak gerekir.

Vagina Estetiği= Vaginoplasti

Vagina daraltma işlemleri: Cerrahi olarak ya da Laser ile yapılabilir.

Zaman içinde yapısal olarak ya da vaginal doğumlara bağlı olarak genişlemelere sık rastlamaktayız. Bu durum cinsel birliktelikte alınan zevkin hem kadın hem de erkek tarafından azalması ya da yok olmasına neden olabilir. Cerrahi müdahale ile gevşeyen doku fazlalığı alınarak daraltma ve etraf dokuların gençleştirilmesi sağlanmaktadır.

Son zamanlarda Laser yöntemi ile ofis ortamında anestezi gerektirmeden çok kısa ve kolay bir yöntemle de vagina daraltma işlemi yapılmaktadır. Öyle ki bu amaçla geliştirilen aletler her geçen gün daha ileri safhaya ulaşmakta şimdilerde ise laserden sonra radyofrekans dalgalarını kullanmak kaydı ile çok daha etkili ve başarılı bir şekilde vagen daraltma işlemi yapılabilecek teknolojiler piyasaya hazırlanmaktadır.

Doğum Sonrası Yırtılma İzlerinin Onarılması

Vaginal doğum esnasında bebeğin başının rahat çıkması için gerektiği durumlarda epizyotomi dediğimiz kesileri yapıyoruz. Bu kesilerin iyi onarılmadığı, kötü dikiş tekniği kullanıldığı zaman ya da hiç yapılamayıp vaginanın hazırlanamadan kendiliğinden şekilsiz ve kontrolsüz bir şekilde yırtıldığı durumlarda bu bölgede çirkin görüntüler kalabilmekte ve kadını bu anlamda mutsuz edebilmektedir. İşte bu skar dokuları basit bir şekilde lokal anestezi kullanarak çıkarılabilmekte, dokular düzgün bir hizada karşılaştırılarak yeniden dikilmekte bu esnada oluşan iç doku gevşemeleri ya da sarkmaları düzeltilebilmektedir. Yine hasta günlük hayatına hemen dönebilmekte ancak iyileşme periyodu boyunca 6 hafta kadar cinsel ilişki yasağı konulmaktadır.

Kızlık Zarı Dikilmesi; Bazı sosyal ve ailevi şartlarda zor durumlar söz konusu olduğunda hastalar tarafından talep edilen kızlık zarı onarımı da genital estetik müdahalelerinden sayılabilmektedir.

Genital Bölge vagina üst kısımları (mons pubis) ya da dudaklar bölgesinin dolgunlaştırılması da kolay, hızlı hastanın günlük hayatını sekteye uğratmayan minik müdahalelerdir. Tüm bu müdahaleler kadının kendini iyi hissetmesi, özgüveninin artması, spor kıyafetleri, tayt, mayo, bikini giydiği zaman estetik görünmesi, cinsel ilişkide ağrı zorluk çekmemesi ve aldığı zevkin artması amaçlanarak yapılan kolay, yüz güldürücü işlemlerdir. Günümüz şartlarında artık konuşulması tabu olmaktan çıkmış durumdadır. Ayrıca hasta doktor arasındaki güvene dayalı olması ve çoğu zaman başarıyla sonuçlanması da memnuniyet vericidir. İlerlemiş ve hızlı tıbbi teknikler sayesinde artık hastalarımızı korkutmadan bu sorunları çözebilmekteyiz.”