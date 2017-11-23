Dr. Evrim Aksoy, kadınlarda idrar kaçırma problemine dikkat çekerek, “İdrar kaçırma mesane kontrolü kaybıdır” dedi.

Çoğu kişinin bir çeşit idrar kaçırma hastalığına yakalanabildiklerini ancak utanç yüzünden yardım almayı düşünmediklerini kaydeden Op.Dr. Evrim Aksoy, “Üriner inkontinans için tedavilerin varlığının bilinmesi önemlidir. Üriner inkontinans sorunu yaşayan kadınların altta yatan nedeni bilmesi önemlidir. Üriner inkontinans bir hastalık değil, fiziksel bir sorunun belirtisidir, alışkanlığın sonucu veya tıbbi bir durumdan kaynaklanır” diye konuştu.

“Üriner inkontinans için 5 farklı tip vardır” diyen Dr. Evrim Aksoy, şu bilgileri verdi:

“Stres inkontinansı : Stres inkontinansı, gülmek, öksürmek veya egzersiz yaparken olduğu gibi stres mesaneye etki ettiğinde oluşan idrarın sızıntısıdır.

Üriner inkontinans : Üriner inkontinans, tuvalete gitmek için ani ve kontrol edilemeyen dürtüdür.

Taşma inkontinans : Taşma idrar kaçırma idrarın mesaneden sürekli sızması anlamına gelir. İdrar yaparken mesanenin tamamen boşaltılamaması nedeniyle oluşur.

Fonksiyonel inkontinans : Fonksiyonel inkontinans, yukarıdaki idrar kaçırma tiplerinden biraz farklıdır. Tuvalete gitmek için yeterli zaman tanımadığınız bir fiziksel veya zihinsel bozulma yüzünden oluşur.

Karışık idrar kaçırma : Karışık idrar kaçırma, sadece yukarıdaki tiplerin 2 veya daha fazlasının bir kombinasyonudur.

İdrar kaçırma herhangi bir şekilde günlük hayatınızı etkiliyorsa, bir doktoru görmek önemlidir. Doktorunuz, nedeni varsa, inkontinansınızın altında yatan nedeni saptayarak bu sorunu tedavi edebilecektir. Altta yatan neden tedavi edildikten sonra idrar fonksiyonu genellikle normale dönecektir. Daha düzenli idrar fonksiyonuna yardımcı olmak için diğer yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.

İdrar kaçırmanın yükünü hafifletmek için diğer yaşam tarzı değişiklikleri yapılabilir. Bu kafein alımını sınırlamayı, alkolden kaçınmayı, şekerli gıdalardan kaçınmayı içerebilir. Üriner inkontinans için diğer nedenler arasında gebelik, menopoz, doğum, nörolojik bozukluklar, prostat kanseri, histerektomi ve yaş değişiklikleri sayılabilir”