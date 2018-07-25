Dr. Cem Fıçıcıoğlu, kadınlarda oluşan adet düzensizliklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Aslında her ay vücudunuz doğurganlık için yeniden hazırlanır. Yumurtalıklarınız yumurta bırakır. Hormonlar yükselir ve düşer. Adet döngüsü budur. Bu, son adet döneminizin ilk günü başlar ve bir sonraki döneminizin ilk gününde sona erer. Ortalama bir adet döngüsü 28 günde birdir bununla birlikte 21 ila 45 günlük aralık ile adet görmek normal kabul edilir. Menstruasyon başladıktan sonraki ilk bir ya da iki yıl boyunca kadınlar düzensiz, kısa ya da uzun adet dönemleri yaşama eğilimi gösterir. Yaşça büyük kadınların çoğunlukla daha kısa, daha tutarlı adet döngüleri vardır” dedi.

Doğum kontrol yöntemi olarak hormon içeren bazı ilaçlar veya bir rahim içi araç kullanılıyorsa adet döneminin zamanlamasının değişebileceğini anlatan Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Doktorunuza doğum kontrol yönteminizin adet döngünüze etkisiyle ilgili sorular sormaktan çekinmeyin. Adet kanamasının ne kadar sürdüğü de kadından kadına değişir. İlk günden son kanamanın görüldüğü güne kadar geçen süre genellikle 3-5 gün aralığındadır. Bir haftaya kadar sürmesi de normal sayılır. Bir adet dönemi boyunca ortalama 80 ml kan kaybedilir. Endometrium(rahim iç tabakasının) ayda bir dökülmesine regl (adet dönemi) denir. Adet dönemi sırasında yaşanan semptomlar ve rahatsızlıklar; ne kadar sık gerçekleştiği ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, kaliteli yaşamı etkileyecek bir hal alabilir” diye konuştu.

Bir kadının hayatında ilk adet kanamasının, düşük/kürtaj/doğumdan sonraki ilk zamanlar ve menopozdan önceki dönemlerinde düzensizlikler sıklıkla görüldüğünü ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu zamanlarda yumurtlama düzenli şekilde gerçekleşmediği için adet düzensizliği yaşanması normaldir. Bir kadın üreme çağındaysa, normal regl düzeninden ufak değişiklikler yaşaması aslında son derece normal kabul edilir. Kanamanın birkaç gün uzaması ya da iki regl arasının 28 günden daha uzun sürmesi doktora görünme sebebi olarak görülmemekle birlikte ağır kanamalar, adet dönemleri dışında kanamalar (hafif kanama da dahil olmak üzere) ve iki adet dönemi geçmesine rağmen adet olamamak; hepsinin bir doktora bildirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.