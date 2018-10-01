Kadınlarda oluşan göğüs ağrılarına dikkat

Hamdi Koçer, kadınlarda oluşan göğüs ağrısına dikkat edilmesi konsunda uyarılarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Hamdi Koçer, “Meme ağrısı kadınlar arasında çok sık görülen bir yakınmadır: her 3 kadından 2'si dönem dönem meme ağrısı çeker. Hastaların büyük çoğunluğu hekime başvurmaz; ağrısı olan her üç kişiden ancak birisi kadın doğum uzmanı veya meme hastalıkları ile ilgilenen bir genel cerrahi uzmanına başvurur. Meme Ağrısını 3 gruba ayırabiliriz: dönemsel meme ağrıları, dönemsel olmayan meme ağrıları ve meme dışı göğüs duvarı ağrıları. İlk iki grup memenin dokusundan menşeini alır ve birbiri ile çok benzerdir. Üçüncü grup ağrılar daha ziyade göğüs duvarı adale eklem sisteminden kaynaklanır. Tüm bu ağrıları bir birinden ancak dikkatli bir muayene ile ayırmak mümkündür” dedi.

Memeden kaynaklanan ağrılar ile göğüs duvarının ağrıları kadınlar tarafından da bir biri ile karıştırıldığını ifade eden Koçer, “Göğüs duvarı, kaburgalarımız, göğüs adalalerimiz ve en dışta da memelerden oluşur. Kaburga kemikleri ve göğüs adaleleri de çok sıklıkla ağrı yapar. Bu ağrılar da -özellikle kanser endişesi ile- kadınlar tarafından kolayca meme ağrısı zannedilir. Ağrının karakteri çok önemlidir: Adet dönemleri ile ilgisi olup olmadığı, ne kadar zamandır olduğu, ne sıklıkla yaşandığı, ne kadar sürdüğü, nasıl geçtiği gibi soruların cevapları ağrının ayırıcı tanısında hekim için önemli bilgilerdir. Gece uykudan uyandırıp uyandırmadığı, hastanın işine mani olup olmadığı, bunun için ağrı kesici ilaç kullanma gerekliliği muayene sırasında sorgulanmalıdır” diye konuştu.

“Göğüs duvarı ağrıları kollara omuza ve sırta vurur”

Bu ağrıların, bazen fiziki bir zorlanma sonrası başladığını kaydeden Koçer, “Ağır kaldırmak, kolunu kullanmak veya sinirlenmek ile artabilir. Bu ağrıların temel nedeni kadınların göğüs duvarı adalalerinin zayıf olmasıdır. Bunlara lokomotor ağrılar yani iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar diyoruz. Şişman ve hareketsiz kadınlarda daha sık görülürken, düzenli spor yapan kadınlarda göğüs duvarı ağrıları daha az görülür. Meme ağrısı meme dokusu içinden kaynaklanır. Meme ağrısı kola, omuza sırta yansımaz. Hastalar tarafından hassasiyet dolgunluk sızlama gibi tarif edilir. Fiziki temas ile çarpma ile ağrı şeklinde hissedilir. Çoğunlukla kadınların adet öncesi dönemine denk gelir. Aylık siklüsler ile dönemsel olarak alakalı olabilir. Meme ağrıları doğum kontrol hapları kullanan kadınlarda daha az sorun olurken, sigara tiryakilerinde, fazla kahve çikolata tüketen ve sürekli stres altında yaşayan kadınlarda daha sık görülür. Hastaların az bir kısmı tedavi gerektirecek düzeyde ağrı sıkıntısı çeker. Ağrılar ve hassasiyet aybaşı öncesi en çoktur. Bu nedenle hastalara aybaşı öncesi kahve ve tuz tüketimini azaltmasını öneririz. Doğru sütyen kullanımı, sityen bu dönemde gün içinde sürekli takılması ve gece yatarken de hafif bir sporcu bistüyeri kullanılması bu dönemin daha rahat geçirilmesini sağlayacaktır. Doktora başvuranlar daha çok kanser endişesi ile gelir. Kanser olmadığının anlaşılması ile hastaların büyük çoğunluğu rahatlar ve ağrıyı daha az hisseder” açıklamalarında bulundu.