Dr. Bülent Berker, kadınların kabusu miyom problemine dikkat çekti.

Miyomun, rahimin düz kas hücrelerinden köken alan rahim tümörü veya rahim urlarının diğer adı olduğunu kaydeden Prof.Dr. Bülent Berker, “Çok çeşitli şikayetlere sebep olabilir. Kadın doğum alanında en sık yapılan ameliyatlardan bir tanesi miyom ameliyatıdır. Miyomlar özellikle 30 - 40 yaş arasında daha sık görülür. Miyomlar bulundukları yerlere göre de çeşitli şekilde adlandırılabilirler. 3 tip miyom vardır; rahim boşluğuna yerleşmiş olan, rahim duvarına yerleşmiş olan diğeri de rahim boşluğundan karın duvarına doğru yerleşmiş olan miyomlardır. Miyomların yerleşmesine bağlı olarak da hastaların çeşitli şikayetleri olabiliyor. Bazen hiçbir şikâyet olmaya bilir ama genellikle bayanlarda düzensiz veya artmış kanamalar meydana geliyor. Dolayısıyla âdet miktarında bir artış olabilir, süresi uzayabilir, ara kanamaları olabilir, kanamalarda ağrılar olabilir veya ilişkide ağrılar olabilir. Bunun dışında miyomun bulunduğu yere bağlı olarak yapmış olduğu basınç şikayetleri olabilir. Örneğin hasta sık idrara çıkıyor olabilir, kabızlık sorunu olabilir, bası eğer böbrek kanalına basıyorsa böbrekleri ile sorunları olabilir. Dolayısıyla miyomun ortaya çıkardığı çok çeşitli sorunlar vardır. Karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bebek sahibi olamama, kısırlık şikayetidir. Diğer bir sorunda bayan hamile kalsa bile bunların düşmesinin altında da bir sebep olarak yer alabilir. “ diye konuştu.

Dr. Bülent Berker, miyomların neden oluştuğu hususunda şu bilgileri verdi:

“Tam olarak sebebini bilemiyoruz ama en çok üreme yaş grubunda görüldüğü için hormonların, miyomların gelişmesinde bir etkisi var. Tabi ki her şeyde olduğu gibi asıl sebep genetik faktörler, fakat hangi gen veya genler miyoma sebep oluyor bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ancak biliyoruz ki 1. Derece yakınlarında (annesinde, teyzesinde, anneannesinde, kız kardeşinde) miyom varsa o bayanda miyom görülme olasılığı 2 - 3 kat daha fazladır. Genetik yatkınlık çok önemli ama miyomlar genellikle 30 - 40 yaş arasında görüldüğü için bir başka sebep de hormonların varlığı. Kadınlık hormonları östrojen ve progesteron miyomun gelişmesi ve büyümesinde en önemli faktördür. Genetik faktörler ile hormonlar ortak etkileşim göstererek miyomun ortaya çıkmasında etkili olabiliyor. Miyom, 10 - 20 yaş arasında görülmezken yaş ilerledikçe, özellikle 30 - 40 yaş arasında kendini gösterir hale geliyor. Bebek sahibi olmak isteyen aileler en çok bu yaşlarda bebek sahibi olmak istedikleri için bu tür sorunlarla da o yaşlarda karşılaşıyorlar ancak bilirsek ki aile öyküsünde miyom olan bir birey varsa daha ileriki yaşlarda görülüp görülmeyeceği açısından takip edilebilmesi açısından önemlidir”