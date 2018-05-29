Kağızman’da öldürülen 6 teröristten biri gri listede çıktı

Kağızman ilçesi Çemçe-Madur Bölgesi’nde geçtiğimiz 22 Mayıs 2018 günü düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirilen 6 teröristtin Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından üçünün kimlik bilgileri tespit edildi.

Kimliği tespit edilen teröristlerden Felat kod adlı Behçet A.’nın İçişleri Bakanlığınca yayımlanan gri listede arandığı ve 26 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırıyı düzenleyen ve 1 jandarma erinin şehit edilmesine neden olan grubun içinde olduğu belirlendi.

Kimlikleri belirlenen diğer iki teröristinde 21 Eylül 2016 tarihinde Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenleyen ve 14 Eylül 2016 tarihinde çobanlık yapan Mikail Gülderen’in öldürülmesi olayına karışan Rızgar Begiri kod adlı Şaban Karagülle ile 30 Ağustos 2015 tarihinde Merkez Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan saldırıyı gerçekleştiren grubun içinde olan Rojger Karayazı kod adlı Nesim Aktan olduğu anlaşıldı.

Kağızman İlçesi Çemçe-Madur Bölgesi’nde 22 Mayıs 2018 günü düzenlenen hava saldırısında etkisiz hale getirilen 6 teröristtin geriye kalan 3 teröristinde kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.