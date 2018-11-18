Kale ve civarı Erzurum'un Sultanahmet Meydanı olacak

Hafta sonu ilgili kurum müdürleri ile birlikte Abdurrahman Gazi Türbesinden başlayarak, Aziziye ve Mecidiye tabyalarına giden Vali Memiş, ardından Kongre binası, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve restore edilen tarihi Erzurum evlerini tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Kale ve civarında başlatılan Kültür Yolu Projesini yerinde görüp inceleyen Vali Okay Memiş, İstanbul'un en önemli meydanlarının başında gelen Sultanahmet Meydanına benzeterek, “Erzurum'un Sultanahmet Meydanı da bu alan olacaktır” dedi.

Tarihi mekânları hayranlıkla inceleyen Vali Memiş, Erzurum'un tarihi ve kültürel değerlere sahip Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un önemini her dönem muhafaza ettiğini ifade eden Vali Memiş, “Erzurum tarihi ve kültürel değerlere sahip bir ilimizdir. Önceden Anadolu Selçuklu dönemindeki beyliklere başkentlik yapmış bir vilayet, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatarak Türkiye'nin kaderinin değiştirdiği illerin başında geliyor. Kongre binası ve 93 harbinde askerinin yanında düşmana karşı Nenehatun'un öncülük ettiği, 7'den 70'e kadın, erkeğiyle, genci yaşlısıyla topyekûn mücadelenin yapıldığı yerleri görüp inceledik. Erzurum Türk Yurdunun korunmasında büyük mücadele vermiş bir vilayettir. Böyle bir ilde görev yapmaktan da ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Çifte Minareli Medrese Anadolu Selçuklu dönemindeki önemli bir eser ve aynı zamanda bir üniversitedir. Erzurum; Üç Kümbetleri, Tarihi Camileri, Palandöken Kayak Merkezi, kalesi ve ilçelerindeki doğal ve tarihi mekânlarıyla birlikte 1 milyon turisti ağırlayan önemli şehrimizdir. Biz Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı Erzurum'a davet ediyoruz. Sadece varlıklı insanlarımız değil orta gelirli insanlarında kayak yaptığı ve yapabileceği tek yer Palandöken'dir. En uzun ve en yüksek standartlara haiz olan pistlere sahibiz. İlimize gelen vatandaşlarımız sadece kayak turizmini değil, şehir içinde bir hafta boyunca tarihi mekânları gezerek tatilinin tadını çıkarabilecek, yöresel lezzetleri tadabilecekler. Yerli ve yabancı turistlerimizi Türkiye'nin en güvenli şehri Erzurum'a davet ediyoruz” şeklinde konuştu.