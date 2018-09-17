Kalıcı dövme problemi kaderiniz olmasın

Fatma Yıldız, lazer ile kalıcı dövme probleminin ortadan kalktığını söyledi.

Dermatolog Fatma Yıldız, “İstenmeyen dövmeleri sildirmenin şu anki teknoloji ile en iyi yolu lazer sistemleridir. Çünkü lazer sistemleri kendileri ciltte bir hasar oluşturmadan dövmeyi çıkarmaktadır. Dövmede cilt altına iğne ile boya enjekte edilir. Enjekte edilen bu boya büyük parçalardan oluştuğu için vücut tarafından emilmez ve ömür boyunca cilt altında kalır. Dövme çıkaran lazerlerle atış yapıldığında, bu boyanın üzerine çok kısa sürede bir ışık enerjisi gönderilir. Bu enerji boyayı parçalar. Küçük parçalara ayrılan boya vücudumuzun savunma hücreleri tarafından ortamdan uzaklaştırılır. Böylece lazer cilde zarar vermeden dövmeyi çıkarmış olur” dedi.

Fakat lazerle bile bazı dövmelerin kolayca çıkmadığını ifade eden Yıldız, “Profesyonel dövmelerde, üst üste yapılmış dövmelerde çok boya vardır ve boya cildin derin tabakalarına yerleşmiştir. Bu dövmeleri çıkarmak çok zordur, çok seans lazer yapmak gerekir. Hatta çok derin dövmeler tam çıkmayıp altta hayalet şekilde kalabilir. Bu nedenle üst üste dövme yaptırmanızı hiç tavsiye etmeyiz. Renkli dövmeler de çok zor çıkar. En kolay silinen dövmeler; siyah ve koyu mavidir. Koyu renk dövmeler için çoğunlukla Q switch Nd yag lazer kullanılır, bu lazerin dalga boyu 1064 nanometredir. Kırmızı renkli dövmeler için 532 nanometrede ışık üreten lazerler kullanmak gereklidir. Yeşil ve açık mavi için 694 - 755 nanometre lazer cihazı gereklidir. Görüldüğü gibi dövmeniz birkaç renkli ise çok sayıda lazer cihazı gereklidir ki bu çok zordur. Her renk için farklı cihaz bulsanız bile açık renk dövmelerde silinme oranı daha azdır. Renk biraz silinse bile görünür halde kalabilir. Amatör dövmeler, koyu renkli dövmeler kolay çıkar. Amatör dövmeler ciltte çok derin de değildir, bu nedenle çok kolay çıkar ve bir iki seansta tamamen çıkıp hiç iz bırakmadığını da görebiliriz. Ayrıca siyah dövmelerde lazer ışığında çok etkilendiği için daha kolay çıkan dövmelerdir. Amatör dövmeler, koyu renkli dövmeler kolay çıkar. Amatör dövmeler ciltte çok derin de değildir, bu nedenle çok kolay çıkar ve bir iki seansta tamamen çıkıp hiç iz bırakmadığını da görebiliriz” diye konuştu.

Yıldız, “Dövmeniz ister renkli, ister amatör veya profesyonel olsun, dövmenizi çıkarmak istiyorsanız mutlaka lazerle çıkarmanızı öneririz. Çünkü lazer dışındaki sistemler dövmeyi çıkarırken cildinizde iz oluşturur. Kimyasal maddelerle dövmeyi soymaya çalıştığınızda, yüzeysel kalırsanız boya çıkmaz, boya derinliğine kadar soyma işlemi yaparsanız cildinizde kimyasal yanık olur. Ömür boyunca bu yanık izini taşımak zorunda kalırsınız. Zımparalama işlemi de aynı mekanizma ile işler. Boyayı çıkaracak kadar derin yapılan zımparalama işlemi, ciltte zarar verir, yanık izi gibi iz bırakır. Dövmeyi cerrahi olarak kesip çıkarttığınızda ise mutlaka kesi izi kalır. Lazer dışındaki tüm dövme silme işlemleri iz bırakacağı için, dövme silmede birinci tercih lazer olmalıdır. Lazerle bile olsa dövme silme işlemi zor ve zahmetli bir işlem olduğu için aslında birinci tercihimiz dövme yaptırmamanızdır. Ama zamanı geri alamayız dövme yaptırdınız ve silinmesini istiyorsunuz. O zaman uzman doktora başvurmanız ve FDA onaylı lazer cihazı ile işlem yaptırmanız gerekmektir. Lazer cihazı doktor olamayan kişiler tarafından kullanılmaması, ciddi zararlara neden olabilir. FDA onaylı iyi bir cihaz ve doktor tarafından uygun doz ile yapılan uygulama dövmenizden kısa sürede kurtulmanızı sağlayacaktır. Lazer seansı sırasında bir miktar ağrı hissedersiniz, bu genellikle çok fazla değildir fakat isteyen kişilere lazerden önce ağrı kesici kremler uygulanıp, ağrının azaltılması sağlanabilir” açıklamalarında bulundu.

Lazerle dövme silme işleminin seans seans yapıldığını kaydeden Yıldız, “Daha önce söylediğimiz gibi amatör dövmeler bir iki seansta çıkar ama profesyonel dövmeler 10 seans veya üstünde sürebilir. Seans aralıklarının 6 hafta olması önerilir. Lazer seansı sırasında bir miktar ağrı hissedersiniz, bu genellikle çok fazla değildir fakat isteyen kişilere lazerden önce ağrı kesici kremler uygulanıp, ağrının azaltılması sağlanabilir. Lazer yapıldıktan sonra en az iki hafta güneşten korunmanız gerekmektedir. Kol bacak gibi kıyafetle örtülebilecek bir alanda ise bölgeyi kapatıcı kıyafetler giymeniz önerilir. Yüz gibi açık alandaki bir dövmeye lazer yapıldıysa mutlaka güneş koruyucu krem kullanın, güneşlenmeyin. Lazer işleminden sonra yapılan alanı kaşımayın, yolmayın, banyoda kese lif yapmayın. Nemlendirici kremler kullanmanız öneririz” şeklinde konuştu.