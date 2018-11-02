Kalıcı dövmeler pişmanlıklara sebep oluyor

Fulya Tezel, kalıcı dövmelerin pişmanlığa sebep olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “İster ani bir kararla olsun, ister üzerine aylarca düşünülmüş olsun bazen yaptırılan dövmeden pişman olunabiliyor. Yeni teknoloji ile pişmanlıklarla yaşamanız gerekmiyor, istediğiniz dövmeden kurtulabiliyorsunuz. Günümüzde en başarılı dövme sildirme işlemi lazer ile yapılanlardır. Lazer ışını boyanın olduğu orta deri tabakasına ulaşarak yüksek ısısı ile boyaların parçalanmasını sağlar. Parçalanan boya, bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılır. Lazerle dövme sildirme işlemi genelde 4 ile 8 seans arasında tamamlanır ama dövmenin rengine, yapısına ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir” dedi.

Dövme sildirme işleminin, nasıl ilerleneceği ve ne kadar süreceği açısından kişiden kişiye, hatta aynı kişide dövmeden dövmeye farklılık gösterdiğini ifade eden Tezel, “Örneğin amatör dövmeler boya parçacıkları daha az ve derinin daha üst tabakasında bulunduğundan profesyonel dövmelerden daha kısa sürede silinir, el ve ayak tabanındaki dövmeler derinin kalın olmasından dolayı daha zor silinir, siyah renkli dövmeler renkli dövmelerden çok daha rahat bir şekilde silinir. Dövme sildirme işleminde rengin önemini merak ediyorsanız bir diğer blog yazımızdan detaylarını öğrenebilirsiniz. Bir mevsim sınırlaması olmasa da güneş ışınları tedavi sürecini olumsuz etkilediğinden yaz ayları önerilmemektedir, en uygun zamanlar sonbahar ve kış aylarıdır. Uygulama öncesi bölge hissizleştirilse de tedaviyi yaptıran kişilerin bir kısmı acı hissettiklerini belirtmiştir, ancak bu acıyı tene çarpan lastik acısı seviyesinde tanımlamışlardır” diye konuştu.

Gelişen lazer teknolojisi ile dövme sildirme uygulamalarında başarı oranının yüzde 100'e yakın olduğunu kaydeden Tezel, “Yalnızca lekelenme riski bulunan üst kol, bilek ve meme gibi bölgelerde yüzde beş sapma görülmüştür. Dövme sildirme uygulamasının başarısı işlemi yapan kişinin uzmanlığı ile doğrudan alakalıdır ve bir profesyonel tarafından yaptırılması önerilir. Uygulama öncesi iki hafta bölge güneşten korunmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlar tedaviden iki gün öncesinde kesilmelidir. Eğer dövme yeniyse birkaç ay geçmesi beklenmelidir. Uygulamadan sonra soğuk kompres derinin iyileşmesine yardımcı olur” açıklamalarında bulundu.