Kamil Aydın, "Hacıcuma’da evim olsun isterim"

Belediyecilik açısından yapılan işleri çok beğendiğini söylediği Ali Korkut’tan çalışmaları hakkında bilgi alan Kamil Aydı, Hacıcuma Kentsel Dönüşüm Projesini ayrıntılı olarak inceledi. Kamil Aydın, ’Çocukluğumun geçtiği yerler, hatıralarım var" dediği Hacıcuma projesi için "muhteşem" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum’da bir dizi gezi ve incelemelerde bulunuyor. Yakutiye Belediyesini de ziyaret eden Kamil Aydın, Başkan Ali Korkut’u makamında ziyaret etti. Yakutiye’nin etkin bir belediyecilik yaptığını, çalışmaları dikkatle izlediğini ifade eden Kamil Aydın’a Başkan Ali Korkut, bilgi verdi. Hacıcuma - Taş Mescit - Kadana - Dervişağa mahallelerini içine alan Hacıcuma Projesini inceleyen Kamil Aydın, "Çok muhteşem bir şey ortaya çıkar. Ne olur projeden taviz vermeyin. Mevcut haliyle ben de burada evim olsun isterim. Dünün Erzurum’unu hatırlatan, yaşatan bir proje ortaya çıkmış. Sizi kutluyorum. Erzurum’a bu kadar güzel değerler katan bir başkanımızın olması çok önemli" dedi.

Kamil Aydın, Erzurum’un değerleriyle ayakta kalacağını hatırlatarak "Ali beyin birçok projesine vakıfım, Üç Kümbetler elbette başlı başına bir olay. Şehir merkezinde kentsel dönüşüm yapılması önemli, ancak Hacıcuma, Taş Mescit, Kadana, Dervişağa mahallesi gibi birçoğumuzun çocukluğunun geçtiği semtlerin, şimdi 50 yıl, 100 yıl öncesinin tarzıyla yeniden canlanması gerçekten harika bir şey. Yürünecek daracık sokaklar, geçmişten gelen cumbalı evler, bahçeler dinlerken dahi insan heyecanlanıyor. Ali Korkut kardeşime bu güzel işler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ali Korkut, misafiri Kamil Aydın’a duyarlılığı için teşekkür etti. Korkut, "Projeler, gerçekleşen işlerimizle güzel şeyler yapmanın gayretindeyiz. Yaptığımız işlerin taktir ediliyor olması, beğeni alması elbette bizi yüreklendiriyor. İnşallah Hacıcuma da hatıralarda kalan semti ayaklandıracağız, muhteşem bir güzelliği şehrimize hediye edeceğiz" diye konuştu.