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Kamyonetin çarptığı Şahin yaralandı

Aşkale’de bir kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Şahin vatandaşlar tarafından Aşkale Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne getirildi.

Aşkale'de bir kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Şahin vatandaşlar tarafından Aşkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildi.


Aşkale D100 Karayolu üzerinde kamyonet şoförü aniden önüne çıkan Şahin'e çarptı. Yaralanan Şahin, vatandaşlar tarafından Aşkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildi. İlçe Tarım Müdürü Veteriner Hekimi Mustafa Evran tarafından yapılan muayeneler sonrası Şahin'inkanadının kırık olduğu tespit edildi.


Kanadı kırık Şahin, Tarım Müdürü Evran tarafından Erzurum'a götürülerek Milli Parklar Müdürlüğü'nde yetkililere teslim edildi.

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