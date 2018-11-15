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Kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Oltu’nun Obayayla Mahallesindeki Kütüklü Göl Mesire alanına yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Oltu'nun Obayayla Mahallesindeki Kütüklü Göl Mesire alanına yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Dün akşam saatlerinde başlayan kar 15 cm ulaştı. Kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.


Oltulu iş adamı Fuat Demir, “Yılın ilk karı mesire alanlarımıza yağdı malum. İlçemiz her mevsim çok güzel. Bugün kütüklü göle geldik çok güzel görüntüler oluşmuş. Herkesi bu güzel manzaraları görmeye davet ediyorum. Kar üstünde piknik yapsınlar” dedi.

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