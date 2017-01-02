Erzurum’da kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan kırsalda bulunan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor.

Kar kaplanları 24 saat aralıksız kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum’da Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Aşkale Düzyurt Mahallesi, Karaçoban Kuşluca Mahallesi, Karayazı Turnagöl - Cihanbeyli - Çayırbeyli - Anıtlı Mahalleleri, Pasinler Başören Mahallesi, Pazaryolu Kılıççı - Göztepe ve Hacılar Mahalleleri ile Tekman Akpınar Mahallesi ve Rufo Mezrasının yolu yeniden açıldı.

Ekipler yol açma çalışması sırasında denk geldikleri kara saplanan araçları da iş makinelerine bağladıkları çelik halatla çekerek kurtardı.