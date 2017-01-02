Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 17:54

Kar ve tipiden kapanan yollar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor

Kar ve tipiden kapanan yollar Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor

02 Ocak 2017 17:54

Erzurum’da kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan kırsalda bulunan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince açılıyor.
Kar kaplanları 24 saat aralıksız kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum’da Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Aşkale Düzyurt Mahallesi, Karaçoban Kuşluca Mahallesi, Karayazı Turnagöl - Cihanbeyli - Çayırbeyli - Anıtlı Mahalleleri, Pasinler Başören Mahallesi, Pazaryolu Kılıççı - Göztepe ve Hacılar Mahalleleri ile Tekman Akpınar Mahallesi ve Rufo Mezrasının yolu yeniden açıldı.
Ekipler yol açma çalışması sırasında denk geldikleri kara saplanan araçları da iş makinelerine bağladıkları çelik halatla çekerek kurtardı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-5
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç