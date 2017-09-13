Karaca uyardı; “Esnafın mağdur edilmesin”

Karaca, kırtasiye esnafının mağdur edilmesine yol açacak girişimler için de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyeci esnafının sorunları birkez daha gündeme geldi. Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, esnafın mağdur edilmemesi ve haksız rekabete kurban gitmemesi adına birbiri ardına ilginç önerilerde bulundu. İlgili tüm kurum ve kuruluşlara seslenen Karaca, korsan kitap satışına bu yıl kesinlikle müsade etmeyeceklerini belirterek, gerekirse bu hususta savcılığa suç duyurusunda bile bulunacaklarını kaydetti. Başkan Karaca, “Geçmiş yıllarda bazı okulların öğrenci velilerini belli noktalara yönlendirmeleri, okul kitaplarının bedava dağıtılması ve kamyonetlerle korsan olarak ilimize getirilen ve okullarda el altından satılan kitaplar, kitap ve kırtasiyeci esnafını zor durumda bırakıyordu. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için yetkililerin bir an önce bu konuda gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Aksi durumda üyelerimizin hakkını koruma adına adli mercilere suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

HİKMET KARACA’DAN ’KIRTASİYE KUPONU’ ÖNERİSİ

Ücretsiz kitap dağıtım projesinin ilk ayağının kitapçı ve kırtasiyecilerden başlaması gerektiğini ifade eden Karaca, “Ders kitapları öğrenci sayısına göre okullarına en yakın kırtasiyelere dağıtabilir, öğrenci de ders kitaplarını kırtasiyeden ücretsiz alırken, yanında da defter-kalem ve benzeri diğer ihtiyaçlarını da aynı yerden karşılayabilirdi, en azından öğrenci de kırtasiyeden uzaklaşmazdı. Böyle bir uygulama da yapılmadı. 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılında arz etmeye çalıştığımız olumsuzlukların bu sezonda yaşanmaması için ilgili bütün okul idarecilerinin uyarılması hususunda gerekli adımların mutlaka atılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde birçok kırtasiyeci esnafımız bu dolu zamanı boş geçirecektir." diye konuştu.

Öğrencilere eğitim yardımında bulunan belediyelere de çağrı yapan Başkan Karaca, “Geçtiğimiz yıllarda belediyeler tarafından ilköğretim çağındaki öğrencilere kitap ve set yardımı yapılmaktaydı, bu uygulama, tek geçim kaynağı kitap ve kırtasiyecilik olan esnaflarımızın önemli derecede mağduriyetlerine yol açmaktadır. Belediyelerimiz tarafından bu yıl da aynı uygulama yapılacaksa, söz konusu olumsuzlukların ve haksız rekabetin önüne geçme adına, okul araç ve gereçlerini tek noktadan alma yerine yardıma muhtaç öğrencilerimize kırtasiye kuponu vermek suretiyle öğrenci ve velilerinin ilimizin muhtelif semtlerinde bulunan kitap-kırtasiyeci esnafımızdan alış veriş yapmalarını sağlamak esnafımıza da önemli bir katkı sağlamış olacaktır. Belediyelerimizin, Kitap ve Kırtasiyeci esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları adına bu önemli konuyu dikkate alacağını umuyorum.”

SATIŞ SERTİFİKASI OLMAYANLAR KİTAP SATMAMALI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dair yönetmeliğe göre aykırı satışı yapılan tüm bandrollü ürünlerin kitap-yardımcı ders kitapları, sözlük, eğitim cd. ve benzeri materyallerin satış ve dağıtımını yapan ve oda kaydı olan faaliyeti gösterir ve sertifikalı satış noktalarından alınması gerektiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti; "Aksi satış yapan işletme veya şahıslar, yapılacak denetimler sonucu ilgili kanunun 12. maddesi 2. fıkrası gereğince kabahatler kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü göz önünde bulundurularak, kanunun ek-10’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır hükmü yer almaktadır. Bütün bu kanunlara rağmen okul idarecilerinin öğrenci veya velilerini anlaştıkları firma ve şahıslara yönlendirmeleri kanunen suç teşkil etmektedir. Bütün bu kanunlara rağmen geçmiş yıllarda okulların bir çoğunda kanunsuz bir şekilde bazı kitapçılara yönlendirmeler devam ediyordu. Bu yönlendirme konusunu Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitimi Bakanlığına iletmiş olmamıza rağmen, bu haksız uygulamanın önüne bugüne kadar bir türlü geçilemediğini görüyoruz.”

KAŞ YAPMAYA ÇALIŞIRKEN, GÖZ ÇIKARILMAMALI

Karaca, kırtasiyeci esnafı mağdur eden sorunlarla ilgili olarak şu tespitlerde bulundu: “Son yıllarda Moda haline gelen korsan ders kitaplarının satışı, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir rant kapısı olmaya devam ediyor. İl dışından kamyonetlerle kitap getirip anlaştıkları okullara veya anlaştıkları kitapçılara toplu halde satanlar bile var. Hem korsan hem de kayıt dışı olan bu ürünler hiçbir denetime tabi tutulmadan yönlendirmeler yoluyla kaynak ders kitabı diye öğrencilere satılmaktadır. Okulların açılması ile birlikte uzun süredir durgun geçen piyasanın hareketleneceğini uman kent merkezindeki kitap ve kırtasiyeciler yine umduklarını bulamayacaklar. Çünkü; hükümetin ders kitaplarını bedava dağıtması nedeniyle yüzde 50’lere varan iş kaybı meydana gelmiştir. Bedava kitap dağıtım projesinin kitap ve kırtasiyecileri büyük ölçüde mağdur ettiğini maddi anlamda büyük zararlar oluşturduğu orta yerde dururken, kırtasiyecilerin asıl sermayesi olan kitapların bedava dağıtılması, ücretsiz kitap dağıtımının ilköğretimden sonra ortaöğretime de verilmesi kırtasiyeci esnafını güç durumda bırakmıştır. Hükümet veli ve öğrencileri düşünürken, Türkiye’de 100 bine yakın kitap ve kırtasiyeci esnafını da maalesef mağdur etmiştir. Kitap ve kırtasiyeci esnafımıza sahip çıkılmaması halinde, daha önce Kepenk kapatan esnaflarımıza yenilerinin de eklenmesi kaçınılmaz olacaktır. Esnafımız bu sorunlarla uğraşırken, diğer yandan marketler, AVM’ler, mahalle bakkalları ve okul kantinleri de kırtasiyeci esnafının müdahale alanına girerek korsan olarak defter, kalem ve benzeri ürünler satmaktadırlar. Ayrıca bazı marketlerin kilo işi defter satması da sektöre darbe vurmaktadır. Kilo işi satılan defterler sağlık açısından sakıncalı olduğu gibi, defolu ve büyük ölçüde rutubetli ürünlerdir."

Öte yandan Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, bütün bu olumsuzluklara rağmen yeni okul sezonunun, bütün kitap-kırtasiyeci esnafına moral ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.