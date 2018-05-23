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23 Mayıs 2018 10:53

Karaçoban’ı dolu ve sel vurdu

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde tarım arazileri zarar gördü.

Karaçoban’ı dolu ve sel vurdu

23 Mayıs 2018 10:53


Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak yağış Karaçoban ilçesinde hayatı adeta felç etti. Ceviz büyüklüğüne yağan dolu bazı araçların camını kırdı. Sağanak yağış nedeniyle Hatraç deresi taşarken köylerdeki ekili tarım alanları selden zarar gördü.



Kuvvetli yağış ve dolu uyarısı


Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan için yarından itibaren üç gün boyunca kuvvetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs tarihlerinde 12.00 ila 21.00 saatleri arasında bölge genelinde orta kuvvette sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ile beraber dolunun etkili olacağı tahmin ediliyor.


Yağışların orta ve yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bölgede, metrekareye 6 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.


Yetkililer, sağanak ve dolu nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.




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