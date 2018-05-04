Karadağ’dan belediye başkanlarına ziyaret

Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan’ı da ziyaret etti.

Belediye başkanlarıyla seçim süreci üzerine bir süre sohbet eden Karadağ, çalışmalarıyla ilişkin olarak bilgiler de aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, genç girişimcilerin siyasete olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ise, Karadağ’a seçim çalışmalarında başarılar dilerken, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da, AK Parti’de siyaset yapıyor olmanın bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan’la da turizm üzerine görüş alışverişinde bulundu. Aday adayı Arif Karadağ, yerel yönetimlerin AK Parti politikaları sayesinde nitelik kazandığını kaydederek, “Belediye başkanlarımız gerçekten de hizmette ak bir vizyon ortaya koydular” dedi.