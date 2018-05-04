Karadağ’dan medya kuruluşlarına ziyaret

Erzurum’da yayın yapan Palandöken Gazetesi, Milletin Sesi Gazetesi ve Günebakış Gazetesi’ni ziyaret eden Karadağ, “Teşkilat gezilerimizden fırsat buldukça, şehrimizin sesi, gözü ve kulağı durumundaki basın kuruluşlarımızı da ziyaret ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinin ilkinde Milletin Sesi Gazetesi ve Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak’la bir araya gelen Arif Karadağ, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sağduyulu yayınlar yapıyor olması sebebiyle Milletin Sesi Gazetesi’ne teşekkür etti. Aynı zamanda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Metin Barlak’a, sektöre sunduğu müspet katkılar ve değer sebebiyle teşekkür eden Karadağ, “Bu şehre kazandırdığınız pozitif enerji için size ve ekibinize bir Erzurumlu olarak müteşekkirim” dedi.

Metin Barlak da, Erzurum medyasının geçmişten beri hep kalite ve niteliğin tarifi olduğunu ifade ederek, Arif Karadağ’a seçim çalışmalarında başarılar diledi.

PALANDÖKEN VE GÜNEBAKIŞ’A ZİYARET

Palandöken Gazetesi’ni de ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, seçim sürecine ilişkin değerlendirmeleri ve yaptığı çalışmaları Başyazar Mehmet Şener’e aktardı. Gazetenin aynı zamanda İmtiyaz Sahibi olan Mehmet Şener de, siyasette genç girişimcileri görmenin mutluluk olduğunu kaydederek, Arif Karadağ’a başarı dileklerini iletti.

Öte yandan Arif Karadağ’ın basın yayın kuruluşları ziyaretinin bir sonraki durağı Günebakış Gazetesi oldu. Tugay Medya’yı ziyaret eden Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akdağ’la bir araya gelen Arif Karadağ, nitelikli yayınlarından dolayı Günebakış ekibini kutladı. Günebakış Gazetesi’nin dopdolu içeriği ve zerafetiyle Erzurum’un medya vitrininde önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyen Arif Karadağ, şehre verdikleri hizmetlerden dolayı Mahmut Akdağ ve ekibini tebrik etti.

Yayın Yönetmeni Akdağ da, AK Partili aday adayı Arif Karadağ’a seçim çalışmalarında başarılar diledi.