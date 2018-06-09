Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 13:19

Karakaya’dan Kadir Gecesi kutlaması

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, yarın gece idrak edeceğimiz kadir gecesi münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı.

Karakaya’dan Kadir Gecesi kutlaması

09 Haziran 2018 13:19


Başkan Karakaya mesajında, “Hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihisiyle, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle, toplumun sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran zekât ve fitreleriyle arınma ve yenilenme bilincimizin tazelendiği rahmet ve mağfiret ayı Ramazanın sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamaktayız. Dünyamızda yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, ülkemizde yaşanan terör odaklı olumsuzluklar insanlığın nasıl bir birlik beraberlik, sağduyu ve kardeşliğe ihtiyacının olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu ulvi günlerin belirtilen insani duyguların öne çıkmasına yardımcı olması ve mübarek Ramazan bayramına ülkemizin ve tüm Müslüman camiasının barış, huzur ve mutluluk içerisinde girmesi dileklerimle Mübarek Kadir Gecenizi en kalbi duygularla kutlar; Tüm insanlık alemine esenlikler getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç