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29 Kasım 2017 12:22

Karakaya’dan kandil kutlaması

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü nedeniyle bir kandil mesajı yayımladı.

Karakaya’dan kandil kutlaması

29 Kasım 2017 12:22


Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum günü olarak kutladığımız Mevlit Kandili’nin akrabalık ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği en değerli manevi gecelerden olduğunu belirten Karakaya, mesajında şunları kaydetti: "Bu gecede inanıyorum yaşantısı ve davranışlarıyla tüm insanlığa yol gösterici olan Peygamberimizin güzel ahlakını kendi hayatlarımızda örnek alma gayreti içerisinde olacağız. Hayatımızda, çevremizde yaşadığımız olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için ihtiyaç duyulan sevgi, anlayış ve hoşgörü ortamının kurulabilmesi için son derece uygun fırsatlar olarak görülmesi gereken bu manevi gün ve gecelerde yaşlılarımızın, hastalarımızın, uzaktaki eş, dost ve akrabalarımızın gönüllerine hoş bir seda bırakabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bu gecede varoluş sebebimiz olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum gününü en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını diliyor, ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Mevlit Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."




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