Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:41

Karakaya’dan Ramazan ayı mesajı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ramazan ayının, nefisleri yıkadığını, gönülleri ayıkladığını, sofraları bereketlendirdiğini, içinde rahmet, mağfiret ve kurtuluş gizlediğini belirtti.

Karakaya’dan Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 12:41


Ramazan ayının birleştirici yönüne dikkati çeken Karakaya, mesajında şunları kaydetti:


“Belki de hayatın telaşından hatırlayamadığımız, aslında çok yakınımızda olan biteni hatırlatıverir bizlere. Aynı duygularda birleştirir, tek vücut haline getirir koca bir inanan alemi. Ülkemizin ve içerisinde yaşadığımız dünyanın türlü sıkıntılar, bunalımlar içerisinde olduğu bu günlerde, herkes dünden daha çok adalet, özgürlük, hürriyet, insan hakları, eşitlik istemekte adil bir yaşamdan kendi payına düşeni arzu etmektedir. Bununsa en büyük kaynağı, kurtuluş adımı, İslam’dan beslenen kökünü inancının derinliklerinden alan, özünde ahlak ve maneviyat olan yeni ve adil bir dünyadan geçmektedir. Yeni ve adil bir dünya ise kardeşlik içerisinde olan bir milletten geçer. İşte bu birlikteliği sağlamak için Ramazan ayı büyük bir anahtardır. Bizler mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları birebir içinde hisseden ve bu yüzden bayramını buruk karşılayan necip bir milletiz. Cenab-ı Hak bizler için bu Ramazan’ı bir kurtuluş vesilesi kılsın, İslam aleminin ferahına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Ramazan ayında yaşadığımız milletçe kenetlenmenin; tüm bir yıla yayılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etmekteyiz. Aziz milletimizin yıllarını hep Ramazan bereketinde, günlerini hep Ramazan huzurunda yaşaması temennisiyle, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç