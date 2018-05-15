Karakaya’dan Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayının birleştirici yönüne dikkati çeken Karakaya, mesajında şunları kaydetti:

“Belki de hayatın telaşından hatırlayamadığımız, aslında çok yakınımızda olan biteni hatırlatıverir bizlere. Aynı duygularda birleştirir, tek vücut haline getirir koca bir inanan alemi. Ülkemizin ve içerisinde yaşadığımız dünyanın türlü sıkıntılar, bunalımlar içerisinde olduğu bu günlerde, herkes dünden daha çok adalet, özgürlük, hürriyet, insan hakları, eşitlik istemekte adil bir yaşamdan kendi payına düşeni arzu etmektedir. Bununsa en büyük kaynağı, kurtuluş adımı, İslam’dan beslenen kökünü inancının derinliklerinden alan, özünde ahlak ve maneviyat olan yeni ve adil bir dünyadan geçmektedir. Yeni ve adil bir dünya ise kardeşlik içerisinde olan bir milletten geçer. İşte bu birlikteliği sağlamak için Ramazan ayı büyük bir anahtardır. Bizler mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları birebir içinde hisseden ve bu yüzden bayramını buruk karşılayan necip bir milletiz. Cenab-ı Hak bizler için bu Ramazan’ı bir kurtuluş vesilesi kılsın, İslam aleminin ferahına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Ramazan ayında yaşadığımız milletçe kenetlenmenin; tüm bir yıla yayılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etmekteyiz. Aziz milletimizin yıllarını hep Ramazan bereketinde, günlerini hep Ramazan huzurunda yaşaması temennisiyle, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.”