Karataş; “Alçak katliam insanlık suçu”

” dedi.

MHP İl Başkanı Karataş, Filistinli göstericilere yönelik katliamı şu sözlerle eleştirdi: ”Gazze Şeridi’nde barışçıl gösteri yapan 60 Filistinli göstericinin ölümüne yol açan, İsrail’i ve bölgede barışçıl yöntemler yerine şiddeti tercih eden ABD yönetimini nefretle kınıyorum. Bütün dünya bilmelidir ki bu alçak katliam İsrail hükümeti ve doymak bilmeyen ABD emperyalizminin ortakça işlediği insanlık suçudur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilk kıblemiz olan Kudüs’ün manevi dokunulmazlığına göz dikme cüretinde bulunan ABD-İsrail caniliğinin her daim karşısında olacağız. 60’ı bulan Filistinliyi öldürmüş, 2 bin 500’ü aşkın Filistinliyi de yaralamış olan İsrail, şiddet ve terörü politika haline getirmiş olduğunu açıkça ortaya koymakla birlikte katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu da tüm delilleriyle ispatlamıştır. Mazlumların yanında zalimlerin karşısında olmayı nihai şiar edinmiş, Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyonist namertlerin şer oyunlarını yerle bir edecek anlayışla Filistin’li din kardeşlerimizin yanında olmayı tarihi bir görev biliyoruz. İnanıyoruz ki yüce Türk milleti namus timsalimiz olan Kudüs’ü, İsrail’e başkent yaptırmayacaktır. Ve yine inanıyoruz ki uluslararası hukuka rağmen ahlaksız ısrarıyla bölgedeki istikrara ve barışa dinamit koymak isteyen ABD’nin kokuşmuş emperyalizmini tarihin karanlık kuytu köşelerine göndermek her şeyden önce bir insanlık vazifesidir.

Ortadoğu’ya huzurun gelmesi için, Filistin sorunun adaletli bir biçimde çözülmesi en samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Bu vesileyle Hak için, hakkaniyet için zulme karşı direnirken hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.”