Karataş, ilçe başkanlarıyla biraraya geldi

Karataş, Büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerine talip olduklarını belirterek, “Üç hilalin zaferi için tüm dinamiklerimizi seferber etmiş bulunmaktayız. Teşkilat olarak yerel seçimlere hazırız Allah'ın izniyle yerel seçimlerde partimiz Erzurum'da unutulmayacak destansı bir başarıya imza atacaktır. MHP İlçe Başkanlarımızın genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de aynı heyecanı ve kararlılığı göstereceklerine yürekten inanıyor, ilçe başkanlarımızın gösterecekleri emsalsiz gayretleri dolayısıyla kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.