Karataş: “Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri arasında ayırımcılık yapmamalıdır”

Dr. Ziya Selçuk'a teşekkür eden Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Sekreteri Yusuf Kenan Karataş, “Uzun zaman ve emek sarf edilerek yapılan bu çalışmadan dolayı emeği geçen her kademedeki arkadaşlarımızı tebrik ederim. Ancak Bakanlık artık öğretmen ayrımı yapmaktan vazgeçmelidir.” dedi.

Yoğun bir şekilde çalışmaları devam eden ve büyük bir eksiği kapatacak olan İYEP ile ilgili olarak Ülke genelinde görev yapan öğretmen ve idarecilerden, Bakanlığın aynı işi yapan sınıf ve branş öğretmenleri arasında ayrımcılık yaptığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten DES Genel Sekreteri Karataş; ortaokul ve liselerde uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile aynı iş olan İlkokul Yetiştirme Programının uygulanmasında ücret ve hizmet puanı gibi konularda ayrımcılık yaptığını söyledi.

Branş öğretmenlerine yüzde yüz zamlı ödenen ders ücretinin sınıf öğretmenlerine normal ek ders ücreti üzerinden ödenmesi sınıf öğretmenlerini incittiğini söyleyen Karataş, “Branş öğretmenlerine verilen ek hizmet puanının verilmemesini ise anlayamadıklarını belirtti. MEB yaptığı hatadan acilen dönmeli ve böylesi önemli bir çalışma basit bir hataya kurban edilmemelidir” dedi.

DES Genel Sekreteri Karataş açıklamasını şöyle sürdürdü; “Öğretmenlerimizin sınıfında eksiği bulunan öğrencilerine fahri olarak teneffüslerde, öğle arasında, okul çıkışlarında yıllardır verdiği destekleme eğitimi, diğer Avrupa ülkelerinde uygulanmakta, ülkemizde de UNİCEF'in desteğiyle program dahilinde uygulanmaya başlayacak. İYEP, temel eğitimimizde önemli bir açığı kapatacak ve öğrencilerimizin başarısını artıracaktır. MEB, Maliye Bakanlığı ya da ilgili diğer kurumlarla acil olarak görüşerek aradaki ücret adaletsizliğini gidermeli, hizmet puanı gibi diğer konularda ise Bakanlık düzenlemeleri yapmalıdır.”