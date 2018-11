Karataş'dan, Aydın'a destek

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum ve diğer doğu illerine doğalgazda indirim yapılmasını isteyerek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a destek verdi.

MHP İl Başkanı Karataş, kış aylarında “Doğu illerinde yaşayan vatandaşların büyük zorluklarla karşılaştığına” dikkat çekerek, “Sosyal devlet vatandaşlarının sorun ve sıkıntılarını öğrenip gidermekle mükelleftir. Genel Başkan yardımcımız ve Erzurum Milletvekilimiz Kamil Aydın bu konuyu genel kurulda dile getirmesine ve kanun teklifi vermesine rağmen, hükümetimiz konuyla ilgili henüz bir adım dahi atmış değildir. Erzurumlular olarak Bayburt ve Gümüşhane'ye uygulanan doğalgaz indiriminin Erzurum'a uygulanmaması kafamızda bazı soru işaretlerine sebep olmuştur. Bayburt ve Gümüşhane'ye yapılan doğalgaz indirimi, elbette ki bizleri sevindirmiştir. Ancak kışın eksi 40'ları gören bir soğukla iç içe yaşayan Erzurum ve diğer doğu illerine doğalgaz indiriminin uygulanmaması bizleri üzmüş ve bu durumu çifte standart olarak algılamamıza sebep olmuştur. Genel Başkan Yardımcımız ve Erzurum Milletvekilimiz Kamil Aydın beyin ifade ettiği gibi, Erzurum ve diğer doğu illerinde yaşayan vatandaşlarımızın yakıtın pahalı olmasından dolayı kış aylarında bir odaya kapanarak ısınmaya çalışması, beraberinde yüksek solunum hastalığına sebep olmakta ve hastanelerde uzun kuyruklar oluşturmaktadır. Bu da yaşam şartlarının oldukça zor olduğu doğu illerinde yaşamı daha zor hale getiriyor” dedi.

DOĞALGAZLA BİRLİKTE ELEKTRİĞE DE İNDİRİM YAPILMALIDIR

Başarılı İl Başkanı Naim Karataş, kış aylarında doğalgazdan dolayı elektrik faturalarının da yüksek miktarlar yansıttığını kaydederek, “Başta ilimiz olmak üzere bölgemizde kış ayları oldukça soğuk ve sert geçmektedir. Bu durum ilimiz ve doğuda hayatı zor ve meşakkatli bir hale getirmektedir. Bu anlamda ilimiz ve bölgemizde sadece doğal gaza değil elektriğe de indirim yapılması vatandaşlarımızın kış aylarında can simidi olacaktır. Nitekim doğuda yaşayan vatandaşlarımızın kış aylarında elektrik faturaları batıda yaşayan vatandaşlarımıza nazaran üç dört katı bir orana tekabül ediyor. Artık ilimiz ve bölgemizde elektrik faturaları cep değil can yakmaya başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, halkın karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgilenmeyi ve çözüme kavuşturmayı yegâne ilke edinmiş bir siyasal anlayışa sahiptir. Bunun içindir ki MHP İl Teşkilatı olarak ilimiz ve bölge halkımızın karşı karşıya olduğu bu sorunun bir an evvel çözüme kavuşması için Bunun içindir ki halkımızın yaşadığı diğer sorunlarda olduğu gibi doğalgaz sorununu da her platformda dile getirmekten ve çözüme kavuşturmak için çaba sarf etmekten asla geri durmayacağız.” Diye konuştu.