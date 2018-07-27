Karataş’tan "Askıda Ekmek" kampanyasına destek

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin faydalanması amacıyla Genel Başkanımızın başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını şehrimizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmayı insanlık vazifesi bilmekteyiz. Bunun için tüm varlığımızı seferber etmekten asla geri durmayacağız. ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ esasına dayanan inancımızın gereği olarak, hali vakti yerinde olan vatan evlatları eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli ve 1 ekmeği ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmalıdır. Bu anlamda her bir ülküdaşımız kendisine en yakın fırına ya da ekmek satılan yerlere uğrayıp askıya ekmek asacaklarına yürekten inanmaktayım." ifadelerini kullandı.