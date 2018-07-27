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27 Temmuz 2018 10:10

Karataş’tan "Askıda Ekmek" kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, ekmek fiyatlarına gelen yüzde 15’lik zammın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Askıda Ekmek" kampanyası kapsamında Yakutiye ilçesinde bir fırını ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşların alabilmesi için 100 ekmeği askıya aldı.

Karataş’tan

27 Temmuz 2018 10:10

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin faydalanması amacıyla Genel Başkanımızın başlattığı “askıda ekmek” kampanyasını şehrimizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmayı insanlık vazifesi bilmekteyiz. Bunun için tüm varlığımızı seferber etmekten asla geri durmayacağız. ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ esasına dayanan inancımızın gereği olarak, hali vakti yerinde olan vatan evlatları eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli ve 1 ekmeği ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmalıdır. Bu anlamda her bir ülküdaşımız kendisine en yakın fırına ya da ekmek satılan yerlere uğrayıp askıya ekmek asacaklarına yürekten inanmaktayım." ifadelerini kullandı.




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