Karataş’tan Oltu çıkarması

MYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı Oltu programına ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Oltu’da esnaf ziyaretiyle başlayan programda Karataş ve Aydın vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla ilimiz ve ülkemiz gündemi hakkında sohbet ettiler.

İstişare toplantılarını takip ettiklerini belirten vatandaşlar, yapılan bu çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, en azından sıkıntılarımızı dile getirebileceğimiz muhatapları karşımızda bulabiliyoruz diyerek teşekkür ettiler.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar sohbet eden Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kudüs bizim evimizdir kimseye dokundurtmayız" diyen Aydın, "Bundan önce Kudüs’e nasıl sahip çıktıysak bugünde aynı şeyi yapıyoruz. Kudüs’ü varlık sebebimiz olarak görüyor, Kudüs’e sahip çıkmayı şeref sayıyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek, terörle mücadelede nasıl hükümetin yanında duruyorsak, dış politikada da milletimizi karşısına alan yada almak isteyen bütün odaklara karşı aynı hassasiyeti gösteriyoruz.

Milletimizin bizden emin olmalarını istiyoruz. Onların zararına olan ne varsa bizler her zaman korkmadan o zararın karşısında duracağız. Hedefimiz Büyük Türkiye. Bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Her an yanınızdayız olmaya devam edeceğiz. Zaten il teşkilatımızın çalışmaları bu konuda ne kadar samimi olduğumuzun bir göstergesidir. Bu sebeple kış aylarında mevsim koşullarının zorluğuna aldırmadan bu faaliyetleri yürüten il başkanımıza ve il yönetimimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra söz alan Karataş, çalışmalarında desteğini esirgemeyen Aydın’a teşekkür ederek, "Sevgili hocamız bizlerin değeridir. Bir vekil olmasına rağmen altı vekilin işini yapabilme azminden ve başarısından dolayı kendisini kutluyorum. Bizler Genel Başkanı Milletvekili ve İl Başkanı olarak sizlere nasıl daha güzel hizmetler sunabiliriz onun çabası içerisindeyiz. Bu nedenle yaz, kış, yağmur, çamur demeden her an sizlerle bir araya gelebilme gayreti içerisindeyiz.

Bu ve buna benzer faaliyetlerimiz devam edecektir. Çünkü bizim hedefimiz Turan’dır. Hedefimize ulaşmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güç bizi yolumuzdan çeviremez. Hedefimizden uzaklaştıramaz. Biz eğer bir şeyi istiyorsak o er yada geç olacaktır. Daha üç gün önce Birleşmiş Milletlerde yapılan Kudüs oylamasını hatırlatmak isterim. Sen yeter ki iste o bir hayal değildir derken boş laf etmiyoruz. Biz Ülkücüler necip Türk milletinin bağrından çıkmış bireylerizdir. Bizim hareketimiz ezanıyla bayrağıyla milletiyle ve devletiyle bir bütünlük içerisinde olan tek harekettir. Onun için ülkemiz ve milletimiz hakkında kirli oyunlar sergilemeyi planlayan küresel güçler ve yerli iş birlikçileri iyi bilmektedirler ki, ülkücü hareket onların geçemeyeceği bir kaledir. Sizler bu kaleyi güçlendirdikçe, bizler bin yıllık kardeşliğimiz yaşatacağız ve Türkiye sonsuza dek var olacaktır." dedi.

Daha sonra teşkilat binasında bir toplantı yapan Karataş programını sonlandırdı.