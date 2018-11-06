Karateciler Dan Seminerinde ter döktü

110 karateci eğitim seminerinde ter döktü.

Türkiye Karate Federasyonu DAN kurulu tarafından organize edilen ve Erzurum Karate İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karate DAN semineri GSİM Palandöken Spor Salonu'nda yapıldı. Karate DAN Eğitim semineri hafta sonu üst kuşakta bulunan 110 sporcunun katılımıyla Palandöken Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Karate federasyonu tarafından eğitmen olarak görevlendirilen Atilla Çeliktürk ve Vedat Yolay, seminerde bilgi ve tecrübelerini Bölgeden katılan sporcular ile Erzurumlu karateciler ile paylaştı.

Erzurum Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, karate eğitim seminerini başarı ile bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Karate Federasyonu DAN Kurulu tarafından organize edilen ve İlimizden 100 sporcunun katılım sağladığı DAN Eğitim Semineri Atilla Çeliktürk ve Vedat Yolay hocalarımızın eğitmenliğinde gerçekleşti.Başta kıymetli hocalarımız olmak üzere il dışından ve ilimizden seminere katılan tüm sporcu, antrenör kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.