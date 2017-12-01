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01 Aralık 2017 11:10

Karayazı’da aileler bilinçlendirildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Erzurum İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Karayazı Müftülüğü ve Erzurum İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ERZİMDER) tarafından Karayazı’da ailelere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Karayazı’da aileler bilinçlendirildi

01 Aralık 2017 11:10


İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen seminerde ilçede yaşayan kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü AEP Eğitmeni Gamze İspirli tarafından Aile ve Alışveriş, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi AEP Eğitmeni Tuğba Pekgöz tarafından Anne, Baba, Çocuk Tutumları, Erzurum İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Esra Kalpakçı tarafından Ailede Merhamet konularında eğitim düzenlendi.


Öte yandan ERZİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Müftülüğünde görevli Mikail Polat ve ETÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Açıkgöz tarafından Anadolu İmam Lisesi konferans salonunda değerler eğitimi konusunda sunum yapıldı.


Karayazı İlçe Müftüsü Halis Benli’yi ziyaret eden eğitim ekibi, ilçede eğitime katkı sağlayan Benli’ye teşekkür ettiler.


Benli ise ilçede eğitim düzenleyen kurum ve STK temsilcilerine teşekkür ederek, aile eğitimlerinin toplumun gelişmesi ve bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.




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