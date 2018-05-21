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21 Mayıs 2018 19:14

Karayolunda oluşan çukura düşen araç çıkarıldı, binalarda oturanlar tahliye edildi

Erzurum’da sağanak yağış sonrası karayolunda meydana gelen göçüğün içerisine düşen araç çekiciyle çıkarıldı.

Karayolunda oluşan çukura düşen araç çıkarıldı, binalarda oturanlar tahliye edildi

21 Mayıs 2018 19:14

Göçüğün risk oluşturduğu çevredeki binalarda ve iş yerlerinde oturan vatandaşlar ise polis nezaretinde tahliye edildi.


Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi’nde karayolunda aşırı yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Yağışın etkisiyle genişleyen çukur içerisine park halindeki bir araç düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu trafiğe kapatarak, olay yerini güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu göçük içerisindeki araç çekiciyle çıkarıldı. Aracın hurdaya dönüştüğü görüldü.


Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AFAD ve belediye ekipleriyle göçük bölgesinde incelemede bulundu. Göçüğün çevredeki binaların temeline zarar verebileceği ihtimali düşünülerek, buralarda ikamet eden vatandaşlar ve iş yeri sahipleri polis nezaretinde tahliye edildi. Vatandaşların birkaç gün süreyle otellerde konaklama yaptırılacağı belirtildi.


Öte yandan, aşırı yağış nedeniyle öğrenciler otobüs durağında mahsur kaldı. Yoğun suyun etkili olduğu otobüs durağına kepçeyi yanaştıran operatör, öğrencileri mahsur kaldıkları alandan kurtardı. Kentte birçok araç yolda mahsur kalırken, vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.




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