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21 Mayıs 2018 17:43

Karayolundaki göçük otomobili yuttu

Erzurum’da aniden bastıran sel merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara Caddesi’nde göçüğe neden oldu.

Karayolundaki göçük otomobili yuttu

21 Mayıs 2018 17:43

Park halinde bulunan otomobil göçüğe düştü. Sel sularının kapattığı köprü altındaki servis aracında mahsur kalan 13 öğrenci kurtarıldı.


Erzurum merkezde yarım saat süren sağanak sele dönüşürken, aşırı yağış ve sel nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi’nde karayolunda göçük meydana geldi. Yolun kenarında park halindeki otomobil, göçükle oluşan dev çukura düştü. Doğal gaz, elektrik ve iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana geldiği belirlenen göçüğün ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kasımpaşa Köprü altında da öğrencileri taşıyan servis aracı mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 13 öğrenci kurtarıldı. Şoka giren öğrenciler ambulansta tedavi edildi.


Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, selin zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulunarak tüm ekiplerin seferber olduğunu kaydetti.




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