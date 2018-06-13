Karbon peeling sayesinde ölü hücrelerden arının

Fulya Tezel, ışıltılı bir yüze sahip olmak için karbon peeling uygulanabileceğini belirtti.

Peeling işleminin cilt üzerinde bir katman haline gelen ölü tabaka ve hücrelerin ciltten atılması ve temizlenmesi işlemi olduğunu anlatan Dr. Fulya Tezel, “Bu işlem ev ortamında kremler ve losyonlar aracılığıyla yapılsa da tam anlamıyla verimli olmaz ve cilt üzerinde bazı bölgelerde ölü tabakalar, hücreler atılamaz. Bunun sonucunda da cilt üzerindeki temiz ve kirli bölgeler gözle görülür şekilde fark edilebilir” dedi.

Aynı zamanda kısa vadeli bir çözüm olan kremlerle yapılan peeling işleminin sıklıkla yapıldığında cilde zarar verebileceğini kaydeden Tezel, “Bunun için de en sağlıklı ve güvenilir yöntemlerden biri olan karbon peeling uygulaması tercih edilebilir. Karbon peeling, uzman dermatologlar tarafından lazer teknolojisi kullanılarak yapılan üst seviye ve uzun vadede çözüm getiren profesyonel peeling türüdür. Karbon peeling uygulamasında peeling yapılacak bölgeye karbon losyon sürülür. Sürme işlemi bittikten sonra 10 dakika kadar beklenir ve lazer ile müdahale aşamasına geçilir” diye konuştu.

Lazer karbon peelingde ani ısı dalgaları gönderildiğini ifade eden Dr. Tezel, “Bu ısı dalgaları sayesinde karbon losyon cildin üzerindeki ölü tabaka ile birleşir ve meydana gelen buharlaşma sayesinde de ölü ve kirli tabaka daha kolay soyulabilir hale gelir. Uygulama bittikten sonra ise ciltteki yenilenme ve parlaklık gözle görülür şekilde fark edilir hale gelir. Kimyasal peeling işlemine de benzeyen ancak daha verimli olan bu işlem sayesinde cilt hücreleri uyarılır ve cildin gençleşmesi, sıkılaşması sağlanır. Burada uzman dermatologların uygulamaları ile 6-10 seans arasında değişen, birer hafta arayla uygulanan seanslar ile ciltte tam bir yenilenme sağlanabilir. Seans sonralarında hassas ciltlerde basit kızarıklıklar oluşsa da bunlar geçicidir ve önemli bir sorun teşkil etmez. Cilt tipine göre uyarlanabilen karbon peeling sayesinde geniş gözeneklere sahip, akneleri bulunan veya lekeli cilt yapısına sahip kişiler bu özel peeling işleminden yararlanabilir” şeklinde konuştu.