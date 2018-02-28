Karbondioksit lazerle yaşlanmış cilde son

Dr. Can Alper Çağıcı, karbondioksit lazerle yaşlanmış cildin soyularak yüz cildinin yenilendiğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Can Alper Çağıcı, “Cilt renk değişikliklerinde ve ince kırışıklıkların tedavisinde birçok yöntem (lazer ve kimyasal peeling) kullanılabilse de bu işin altın standartı karbondioksit (CO2) lazer ile cilt yenilemedir. Diğer yüz gençleştirme yöntemlerinde olduğu gibi karbondioksit lazerde de eski yaşlanmış yüz deriniz alınır-soyulur. Alttan yeni gelen deriniz ile yüz cildiniz yenilenir. Yapılan işlem çok zor olmasa da erken iyileşme sürecinde yüzünüzde katlanılması gereken bir takım geçici değişiklikler meydana gelir. Lazerle yüz gençleştirme yapıldıktan 1-2 gün sonra cildiniz soyulur ve soyulan alanlarda da belirgin kızarıklıklar ortaya çıkar. Bu kızarıklık ve soyulma süreci yazın güneşte çok fazla yanıldığında ortaya çıkan sürece benzetilebilir. Güneş yanığında olduğu gibi bu şiddetli kızarıklık safhası geçicidir. Genelde 3-4 gün sonra hafifler ve hafif safhası da 2-3 hafta daha sürebilir. Ancak koyu cilt tipindeki hastalarda daha uzun süreli renk değişiklikleri de görülebilir” dedi.

Karbondioksit lazer ciltteki kolajenin yeniden şekillendirilmesini de uyardığını ifade eden Dr. Çağıcı, “Yeniden şekillenen kolajen ciltteki çukurlukları, cilt yüzeyindeki seviye farklılıklarını giderir. Bir iki hafta içerisinde daha pürüzsüz ve daha düzgün bir yüz cildi elde edilir. Devam eden yeni kolajen sentezi ile çizgi ve gözeneklerin azalması 6 ay boyunca devam eder” diye konuştu.

Lazer de kendi içerisinde ablatif ve fraksiyonel lazer olmak üzere ikiye ayrıldığını kaydeden Dr. Çağıcı, “Ablatif lazerde tüm cilde hasar verilirken; fraksiyonel lazerde lazer ışınları tüm cilt yüzeyine değil de sütunlar halinde cildin belirli alanlarına verilir. Dolayısı ile fraksiyonel lazerde tedavi sütunları arasında hiç tedavi edilmemiş sağlam cilt alanları kalır. Bu hasar görmemiş, sağlam kalan cilt alanları iyileşme sürecini hızlandırır. Dolayısı ile ablatif lazerlerde ısı hasarına bağlı olarak görülen komplikasyonlar fraksiyonel lazerde pek görülmez. Fraksiyonel lazer ile ablatif lazere yakın başarı oranları elde edilse de lazerle cilt yenilemede altın standart ablatif lazerdir” açıklamalarında bulundu.