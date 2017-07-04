Karnavas’ta muhteşem piknik şöleni

Olur Ormanağzı köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin her yıl geleneksel Bursa’da düzenlediği Ormanağzı Köyü piknik günü bu sene Ormanağzı Köyü Soğuk Pınar Mevkiinde gerçekleştirildi. Çam ormanları içerisinde temiz ve bol oksijenli havanın yanı sıra doğayla iç içe olunan bir ortamda bu 6’ncısı düzenlenen piknik gününe Ormanağzı köylüleri yoğun ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde piknik alanına giden köylüler semaverlerini yakıp mangal ve cağ kebabıyla kahvaltılarını yaptı. Sunumunu dernek üyesi Emrah Aydın’ın yaptığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Ormanağzı Köyü Muhtarı Serkan Aktürk yaptı. Köy Muhtarı Aktürk “Köyümüzün Bursa’daki derneği ile birlikte bu yıl pikniği burada düzenlemeye karar verdik. Ben de hemen kolları sıvadım. Gurbetteki köylülerimizi sılaya getirmek ve hasret gidermek için güzel bir piknik şöleni düzenledik” dedi.

Ardından piknik şöleninde köylüler orta oyunu oynayarak birbirleriyle yarışırken, portatif teleferikle kayıp eğlencenin tadını çıkaran Ormanağzı köylülerinin coşkusuna ozanlar da söyledikleri türkülerle katkı sunarken, köylüler davul zurna eşliğinde gün boyu halaylar çekip doyasıya eğlendiler. Bursa Olur Ormanağzı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, “2011 yılında Bursa’da kurduğumuz yardımlaşma ve dayanışma derneği sayesinde köyümüzün kültürünü unutmama adına her yıl Geneksel Bursa’da piknik günü düzenliyorduk. Bu sene yönetimdeki arkadaşlarla karar aldık 6’ncı piknik günümüzü köyümüzde yapalım, istedik. Bugün köyümüzün doğa harikası olan soğuk pınarda bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Köy muhtarımız ve köylülerimizle el ele vererek burada güzel bir piknik günü düzenledik. Köyümüzün her bir bireyi piknik şölenine destek verdi. Ayrıca köylümüz olup da piknik günümüze işlerinden dolayı katılamayan köylülerimizin selamlarını getirdim. Kendileri belki gelemediler ama gönülleri bizimle beraber burada. Fakat çok şey kaybettiklerini bu piknik görüntülerini izlediklerinde daha iyi anlayacaklar. Onlara da buradan selam olsun” şeklinde konuştu.

Bursa Olur Ormanağzı köyü Derneği Onursal Başkanı Selamettin Semiz’de kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Semiz 2011 yılında derneğimiz kurduğumuzda köyümüze köylümüze bir katkı sağlamaktı amacımız geçen altı yıl içerisinde de derneği kurmakla ne kadar güzel bir iş yaptığımız şimdi burada görüyorum. Köylülerimiz bir arada görmekten son derece mutlu oldum. Köyümüzün piknik şöleni birlik ve beraberliği temsili burada yaşanmıştır.”

Olur Ormanağzı köyü Ankara Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Turgay Kurt şölenin masraflarını üstlenirken 10 öğrenciye de burs sözü verdi. Öte yandan yapılan piknik şöleni ağası yapılan açık artırmada kıran kırana süren mücadele sonunda 25 bin lira ile Gürdal Pala oldu. Bu arada gün boyunca doyasıya eğlenip hasret gideren Ormanağzı köylüleri Birlik ve Beraberlik adına yapılan Soğuk Pınar Piknik Şöleninde seneye de görüşmek üzere vedalaşarak ayrıldılar.