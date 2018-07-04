Kars Kaleleri kitabı yayınlandı

Dr. Alpaslan Ceylan, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Akın Bingöl ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karegeçi’nin hazırlamış olduğu “Eskiçağda Kars Kaleleri” adlı araştırma kitabı yayınlandı.

Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceylan, şu ifadelerde bulundu; “1998 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Atatürk Üniversitesi-TTK’nın desteği ile geniş bir ekip tarafından Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır’da yüzey araştırmaları yürütmekteyiz. Bu yüzey araştırmaları esnasında çok sayıda arkeolojik yerleşme, kale, kaya mezarı, yazıt ve Erken dönem Türk kültürüne ait veri topladık. Kazı ve yüzey araştırmalarımız sonucunda serhat şehrimiz Kars ile ilgili olarak çok sayıda makale, bildiri ve kitap yayınlanmıştır. Özelikle Kafkaslar ile Anadolu bozkırları arasında bir geçiş güzergahı olan Kars, çok zengin arkeolojik materyale sahiptir. İlk yerleşmelerin Paleolitik Çağ’dan itibaren görüldüğü Kars ve çevresi, tarih boyunca çeşitli toplumlar tarafından tercih edilen bir bölge olmuştur. Daha önce yapmış olduğumuz araştırmaları ve şimdilerde tespit ettiğimiz yeni arkeolojik merkezlerin Kars ile ilgili olan kısımlarını yani savunma yapıları olan kaleleri bu kitapta topladık. Kuzeydoğu Anadolu’nun İç Anadolu bozkırına açılan kapısı Kars Platosunun coğrafyası, tarihçesi ve arkeolojik özellikleri kitabın giriş kısımlarını oluşturmaktadır. Sonraki bölümlerde bölgede yaklaşık 20 yıldır devam eden yüzey araştırmalarında tespit edilen kaleler yer almaktadır. Mimari ve teknik çizimler ile uydu fotoğraflarıyla desteklenen kitabın içeriği bu anlamda büyük bir veri kaynağı durumundadır. Eskiçağdaki Kars bölgesinin kalelerini içeren bu kitapta okuyucular, bölgenin erken tarihi ile ilgili önemli bilgiler bulacaktır. Daha önce yayınlamış olduğumuz eserlerle birlikte bu eser, bölgenin Eskiçağ tarihi bakımından büyük bir önem arz etmekte ve gelecek nesiller için kaynak eser olma özelliği taşımaktadır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup, şimdilerde Erzurum ile ilgili olan kitabımız yayınlanacaktır. Bu vesile ile kitabın basılmasında ve kamuoyuna kazandırılmasında büyük emekleri olan, Atatürk Üniversitesi’ne ve rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya çok teşekkür ederiz.”