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28 Kasım 2017 09:02

Kars’ta hava sıcaklığı eksi 16 derece

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta eksi 16 derece olarak ölçüldü.

Kars’ta hava sıcaklığı eksi 16 derece

28 Kasım 2017 09:02


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede bugün havanın az bulutlu ve açık olması tahmin edilirken, akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 16, Ardahan’da 14, Erzurum’da 10, Iğdır’da 6, Ağrı ve Erzincan’da 5 derece ölçüldü. Bölgede kar kalınlıkları, Kars’ta 5, Ardahan’da 4, Erzurum’da 3 santimetre oldu.


Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.




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