Karton keple mezuniyet coşkusu yaşadılar

Bu yıl mezun olan 8. sınıf ve anasınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin de yardımıyla yaptıkları karton keplerini büyük umutlarla havaya attı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ın da katıldığı Gökçedere İlköğretim Okulu’ndaki karne törenine, 8. sınıf ve anasınıfı öğrencilerinin, öğretmenlerinin aldıkları kartonlardan yaptıkları kepler damga vurdu.

Mezun olan 9 öğrencinin, mezuniyet cübbeleri olmasa da büyük bir titizlikle önceden hazırladıkları kartondan kepleri takarken yaşadıkları coşkularına aileleri de eşlik etti.

Bu arada başlarına taktıkları karton keplerin bazılarının ise yırtılması ve öğrencilerin tatlı telaşı törene ayrı bir renk katarken, davetlileri de tebessüm ettirdi.

Karne heyecanına geçilmeden hemen önce okul birincisi Duygu Demir, mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı.

Demir, Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ın elinden başarı belgesini alırken okul ikincisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve okul üçüncüsüne ise Gökçedere İlköğretim Okulu Müdürü Binali Çakır başarı belgelerini takdim etti. Tüm öğrencilerin belgelerini almasının ardından, öğrenciler karton keplerini hep birlikte havaya attı.

Öte yandan Kaymakam Turan, duvardan düşerek kolunu kıran Hatice Kübra Polat isimli öğrencinin alçısındaki imzaları görünce ‘Bir hatıra da bizden olsun’ diyerek öğrencinin alçısını imzaladı.

Tüm öğrencilere karnelerinin verilmesinin ardından karne töreni sona erdi.