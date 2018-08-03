Kasık fıtığına dikkat

Dr. Fahri Yetişir, kas fıtığına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, “Fıtık; kasları yerinde tutan sağlam bir dokuda olan karın duvarında açıklık veya yırtık oluşmasıdır. Karın duvarı kaslarının iç tabakasında oluşan zayıflama sonucunda karın içi basınç artışları esnasında bu zayıf noktalarda bir yırtılma veya açılma olmaktadır. Bu yırtılan veya ayrılan karın duvarı katmanları arasından karın duvarının en iç katmanı olan peritonu dışarı doğru gitmeye zorlanır ve dışarı doğru balonlaşmasını ve fıtık kesesi dediğimiz yapının oluşmasını sağlarlar. Zamanla zorlama sonrasında bu fıtık kesesi büyür. Batın içi basınç artışlarında bu fıtık kesesi içerisine bağırsaklar veya omentum girebilir” dedi.

Fıtığı tanımanın çok kolay olduğunu ifade eden Dr. Yetişir, “Karın duvarında yaygın bir şekilde fıtık olan bölgeler; Kasık bölgesi, Göbek (umblikus) bölgesi, Daha öncesinde geçirilmiş operasyon bölgesi (insizyonel herni) Cildin altında bir çıkıntı fark edersiniz. Bu alanda bir rahatsızlık veya ağrı hissedebilirsiniz özellikle ağır eşyaları kaldırdığınız zamanlarda veya öksürme ve ıkınma gibi faaliyetlerinizde. Bazen de başka bir hastalık için gittiğinizde doktorunuz tarafından tesadüfen bulunabilir. Bazı fıtıkların tanısını koymaksa çok zor olabilir bu durumlarda ultrason ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Fıtık ağrısı bazen çok şiddetli ve keskin olabileceği gibi bazen de günün sonuna doğru artan künt bir ağrı oluşturabilir” diye konuştu.

Eğer fıtığın şiddetli ve devam eden, geçemeyen bir ağrı yapıyorsa, fıtık üzerinde bir kızarıklık ve hassasiyet oluşmuşsa boğulmuş fıtık denilen acil ameliyat gerektiren tehlikeli bir duruma delalet olduğunu kaydeden Dr. Yetişir, “Boğulmuş fıtık; fıtık kesesi içine giren karın içi organın buraya sıkışmış ve karın içine gidemez hale gelmiş ve bu karın içi organının beslenmesinin bozulma riskinin olduğu acil bir durumdur. Karın duvarında fıtık gelişme riskinin yüksek olduğu zayıf noktalar mevcuttur ve genellikle bu bölgelerden daha çok fıtık meydana gelir. Fıtık genellikle şiddetli bir ıkınma sonrasında, ağır bir cismi kaldırma esnasında, yaşlanma sonrasında, karın duvarına bir hasar oluşmasını takiben, eski bir ameliyat kesisinden veya doğuştan var olan zayıf noktalardan gelişebilir” ifadelerini kullandı.

Her yaş grubunda herkeste görülebildiğini vurgulayan Dr. Yetişir, “Fıtıklar çocuklarda genellikle doğuştan oluşurken yetişkinlerde genellikle sonradan oluşmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı tamiri; kamera kullanarak çok daha küçük ameliyat kesilerinden karın içine girilerek yapılmaktadır. Fıtık ameliyatlarında ister açık olsun ister kapalı olsun yama kullanılmaktadır fakat kapalı ameliyatta yama iç tarafa konulurken açık ameliyatlarda yama dış tarafa konulmaktadır. Kapalı kasık fıtığı ameliyatlarından sonra daha az ağrı olması nedeni ile daha çabuk günlük hayata ve işe dönebilmektedir. Özellikle ağır işlerle uğraşan kişilerde veya sporcularda daha çok kapalı ameliyatı tercih etmekteyiz. Laparoskopik(kapalı) kasık fıtığı ameliyatının endikasyonları: Hangi durumlarda kapalı kasık fıtığı ameliyatı yapılabilir. Hemen hemen tüm kasık fıtıkları kapalı olarak ta ameliyat edilebilir. Sadece aşağıdaki durumlarda kapalı ameliyat uygun değildir. Kapalı kasık fıtığı genel anestezi altında yapıldığı için hastanın genel anestezi almasının sakıncalı olduğu durumlarda. Bu bölgeden geçirilmiş olan daha önceki operasyonların varlığında (prostat ameliyatı gibi). Çoğu kasık fıtığı ameliyatı olan kişi hastanede genellikle bir gün yatırılmaktadır, ameliyatın ertesi günü taburcu edilmektedir. Ameliyattan önce kan testleri, kalp grafisi ve akciğer filmi tüm hastalarda yapılmaktadır. Başka hastalığı olan hastalar gerekli ise o bölüm doktoruna ameliyat öncesi danışılmaktadır. Sıgara, alkol veya bağımlılık yapan ilaçların hepsi kesilmelidir. Genel anestezi altında ameliyat yapılacağı için gece saat 12 den sonra tamamen aç kalınmalı sıvılar dahil ağızdan hiçbir şey alınmamalı. Kullanmakta olduğumuz ilaçları doktorumuza danışmalıyız ve bunların içerisinde kan sulandırıcı ilaçlar var ise bunlar genelde 5-7 gün öncesinden kesilmeli ve bunun yerine cilt altına yapılan bir iğne formuna geçilmeli. Şeker hastalığınız var ise şeker ilaçlarınızın kesilmesi ve kısa etkili insülin ile tedavi edilmeniz gerekmektedir. Sadece tansiyon ilaçlarını ameliyat olacağınız günün sabahında çok az bir su ile içilmesi gerekmektedir. Ameliyat olacağınız günün sabahında duşunuzu alınız ve kişisel temizliğinizi yapınız. Ameliyat ile ilgili yeterli bilgilendirildikten sonra onam formunu imzalamalısınız. Anlamadığınız veya kafanıza takılan bir nokta varsa cerrahınıza tekrar tekrar sormalısınız. Bol ve yumuşak rahat giyilip çıkarılabilen bir kıyafet ile gelmelisiniz. Kasık bağı kullanımı: Kasık bağı kullanımı çoğu zaman ineffektif bir işlemdir cünkü bağırsağın fıtık içerisinde boğulma olasılığını azaltmamaktadır. Bu nedenle çok zorda kalmadıkça hastalara kasık bağı önerilmez. Bunun yerine mümkünse ve hasta ameliyat olabilecek durumda ise ameliyat önerilmektedir” açıklamalarında bulundu.