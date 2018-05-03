Kasil ilçe turlarında

24 Haziranda yapılacak olan milletvekilliği genel seçimlerinde Ak Parti’den Erzurum milletvekilliği için aday adayı olan Halis Serkan Kasil, AK Parti teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Bir gün içinde Horasan, Köprüköy, Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere, Olur ve Tortum ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Kasil, ilçe başkanları ve teşkilatlardan destek istedi.

Milletvekili aday adayı olan Halis Serkan Kasil’in ilk durağı Köprüköy ilçe teşkilatı oldu. İlçe Başkanı Rıdvan Karasu ile görüşen Kasil, Köprüköy ilçesinin yeteri derecede yatırım alabilmesi için aday olup seçilmesi halinde elinden gelen gayreti göstereceğinin sözünü verdi.

Ardından Horasan ilçesine geçen Kasil, ilçe teşkilatı yönetimiyle bir araya geldi. İlçe Başkanı Erdal Akdağ ve yönetimiyle bir süre görüşen Kasil, “ Horasan ilçemiz doğuyu batıya bağlayan, eski İpekyolu üzerinde bulunan kadim ilçelerimizden biri. Potansiyelleri oldukça fazla olan Horasan geçmişte önemli bir ticaret merkeziymiş. Horasan’ı yeniden bir ticaret merkezi, bölgenin uğrak noktası haline getirebilme adına çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Yerel yöneticilerimizle birlikte bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

Buradan Narman ilçesini ziyaret eden Halis Serkan Kasil, Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen ve AK Parti ilçe Başkanı Metin Okumuş’la bir araya geldi. Narman Belediye başkanı Yücel Ahmet İşleyen’e Narman’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Kasil, “Narman Peri Bacaları önemli bir turizm potansiyeline sahip, bu potansiyeli doğru değerlendirip, bölgeyi Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri haline getirebiliriz. Bunun için belediye başkanımızın gösterdiği gayretleri takdir ediyoruz. Seçilmemiz halinde bizde bu minvalde çalışacağız.” dedi.

Narman İlçe Başkanı Metin Okumuş ve yönetimiyle de bir araya gelen Kasil, adaylık noktasında destek istedi.

Erzurum’un en büyük ilçelerinden biri olan Oltu’ya giden Kasil, ilçe başkanı Ahmet Efdal Gülcü ile görüştü. Milletvekili aday adayı Halis Serkan Kasil, “ Oltu, Erzurum’un en büyük ilçesi. Nüfus ve yüzölçümü bakımından bir çok ilden daha büyük. Geçmişte il olması da gündeme gelen Oltu ilçemiz adını, Oltu taşıyla tüm Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmuş bir ilçemiz. Oltu, Türkiye’nin zor dönemlerinde hep var olmuş, elinden gelen gayreti göstermiş ve bir çok önemli isim yetiştirmiş, mümbit bir yapıya sahip. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde önemli bir duruş sergileyen ve hepimizin göğsünü kabartan iç işleri eski bakanımız Efkan Ala’nın doğduğu topraklar. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Oltu’dan Şenkaya’ya geçen Halis Serkan Kasil, ilçe başkanı Hüseyin Onur Aki ve yönetimiyle bir araya geldi. Şenkaya’da kayıtlı nüfusun sadece yüzde 48’inin ilçede kaldığına dikkat çeken Kasil, “ tersine göçü başarmak zorundayız. İlçede iş ve istihdam imkanlarını geliştirmeliyiz.” dedi.

Daha sonra Olur ilçesini ziyaret eden Kasil burada ilçe başkanı Mevlüt Kaya ve yönetimiyle görüştü. Kasil milletvekilliği adaylığı noktasında ilçe başkanından destek istedi.

Uzundere ilçesini de ziyaret eden Kasil, Belediye başkanı Halis Özsoy ve ilçe başkanı Fatih Ertek’le bir süre sohbet etti. Uzundere’nin son yıllarda özellikle turizm noktasında önemli bir ivme kazandığını kaydeden Kasil, ilçenin turizm verimliliğine vurgu yaptı.

Seçim gezilerini Tortum ilçesiyle noktalayan Kasil, ilçe başkanı Ömer Hancı ile görüştü. Tortum’un Erzurum’un kileri olduğunu belirten Kasil, özellikle meyve üreticiliği konusunda, ürün kalitesini artırmak ve verimliliği üst düzeye çıkarma adına adımlar atılabileceğini belirterek, bu yolla ilçenin katma değerinin artırılabileceğini belirtti.