Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 12:46

Kasil: “Oyuna gelmeyelim”

AK Parti Erzurum milletvekili aday adayı Halis Serkan Kasil, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Hep birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmalıyız” dedi.

Kasil: “Oyuna gelmeyelim”

08 Mayıs 2018 12:46


24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde Erzurum AK Parti’den aday adayı olan iş adamı Halis Serkan Kasil, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, “Bu gün her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir tarafta 16 yıldır gecesini gündüzüne katarak, kendini bu ülkeye vakfetmiş bir lider, diğer tarafta Türkiye’yi yeniden karanlık günlere geri döndürmeye çalışan iç ve dış düşmanlarımız var. Bu bilinçle hareket ederek, vereceğimiz oy Hep cumhurbaşkanımızın hep partimizin elini güçlendirmeliyiz. Bazı odaklar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verin ancak milletvekilliği seçiminde AK Partiye oy vermeyin diyerek propaganda yapıyor. Bu tamamen bir oyundur. Bu oyuna gelmemek lazım. Parlamentoda yasa çıkarmak için partimizin elinin güçlü olması gerekiyor. Bu planı hep birlikte bozmalıyız, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda AK Parti’nin de genel başkanıdır. Bütün AK Partilileri ve halkımızı bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç