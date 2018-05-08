Kasil: “Oyuna gelmeyelim”

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde Erzurum AK Parti’den aday adayı olan iş adamı Halis Serkan Kasil, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, “Bu gün her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir tarafta 16 yıldır gecesini gündüzüne katarak, kendini bu ülkeye vakfetmiş bir lider, diğer tarafta Türkiye’yi yeniden karanlık günlere geri döndürmeye çalışan iç ve dış düşmanlarımız var. Bu bilinçle hareket ederek, vereceğimiz oy Hep cumhurbaşkanımızın hep partimizin elini güçlendirmeliyiz. Bazı odaklar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verin ancak milletvekilliği seçiminde AK Partiye oy vermeyin diyerek propaganda yapıyor. Bu tamamen bir oyundur. Bu oyuna gelmemek lazım. Parlamentoda yasa çıkarmak için partimizin elinin güçlü olması gerekiyor. Bu planı hep birlikte bozmalıyız, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda AK Parti’nin de genel başkanıdır. Bütün AK Partilileri ve halkımızı bu bilinçle hareket etmeye çağırıyorum” dedi.