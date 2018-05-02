Kasil’den Pasinler çıkarması

Pasinler ilçesini ziyaret eden Kasil burada gençlerle bir araya geldi, ilçe teşkilatını ve belediye başkanını ziyaret etti.

Erzurum’un genç ve dinamik iş adamlarından biri olan Halis Serkan Kasil, AK Parti Pasinler ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada başkan Muhammet Hanifi Temirlenk ve yönetimi ile görüşen Kasil, “ Ülkemiz AK Parti iktidarı sayesinde, siyasi ve ekonomik istikrara kavuşmuştur. Bu istikrar Türkiye’de huzuru tesis etmiştir. Bu durumdan rahatsız olanlar, Türkiye’nin gelişip kalkınmasını engellemek adına ellerinden geleni yapmaktadır. Bu gün her şeyden fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Bu bilinçle herkes için sorumluluk üstlenme zamanı olduğuna inanıyoruz. Mesleki tecrübelerimi Erzurum’a ve ülkemize aktarabilme adına, sorumluluk üstlenebilme adına AK Parti’den milletvekili aday adayı oldum.” dedi.

İlçe gençlik kollarını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen İş Adamı Halis Serkan Kasil, genç olmanın önemine vurgu yaparak, aday olup seçilmesi halinde Erzurum’da 18- 35 yaş arası gençlerin sözcüsü olacağını kaydetti. Kasil, “ Genç kardeşlerim, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öğütlerini unutmamamız lazım. Ne diyor Cumhurbaşkanımız gençlere ; ‘Biliyoruz ki sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bizim bu ülkeye, bu şehre, bu medeniyete, bu siyasi misyona aidiyet bağlarınızın güçlü olması, yarınların huzur ve emniyet içinde olması anlamına gelir. Gençlik, yüreğin dolup taşmasıdır; gençlik aşktır; gençlik heyecandır. Ama aynı zamanda akıldır, irfandır, muhakemedir. Geleceğe bakmaktır, geçmişi sorgulamaktır. Bütün mesele yüreklerinizi ulvi değerlerle, bilgi birikimiyle, yüce ideallerle doldurmanızdır.’ Bize düşen bu ufuk doğrultusunda çalışmaktır. Unutmayın bizler 21 yaşında İstanbul’u fethederek , çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız” dedi.

Pasinler turunu Belediye başkanı Ünsal Sertoğlu ziyaretiyle tamamlayan Halis Serkan Kasil, Başkan Sertoğlu ile bir süre görüştü. İlçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler alan Kasil, ciddi borç yükü ile devir alınan belediyeyi yatırım yapar hale getiren Sertoğlu’na teşekkür ederek, “ Listeye girip seçilmemiz halinde, bütün belediye başkanlarımız ve yerel yöneticilerle, isitişare ederek, el birliğiyle Erzurum’u hak ettiği noktaya taşıma adına gayret göstereceğimin sözünü veriyorum” dedi.