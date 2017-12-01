Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya, tıbbi cihaz firmalarının zor günler yaşadığını ifade ederek, “Tıbbi cihaz ihale bedelleri kamu tarafından zamanında ödenmelidir” dedi.

Tıbbi cihaz ihale bedellerinin kamu tarafından zamanında ödenmemesi sorunun çözülmediği takdirde sektörde yerli üreticilerin ancak ihracatla ayakta kalabileceklerini iç piyasaya, kamuya cihaz satanların batarken, dış pazara çalışan firmaların ayakta kalabileceklerini belirten Burak Kaya, şöyle konuştu:

“Sağlığın olmazsa olmazı olan tıbbi cihazları tedarik eden, üreten firmaların sorunları bulunuyor. Gelinen noktada tıbbi cihaz bedellerinin üniversite hastanelerinde üç yılı aşması, ödeme sorunu nedeniyle firmaların batırılıyor olması ve sektörde işten çıkarmaların başlaması sektörde her anlamda kan kayıplarına sebep olmakta. Bu sorunlar hükümete çeşitli platformlarda sektörel sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odalarınca duyurulduğu ve rapor edildi. Başbakan başta olmak üzere tüm bakanların iş alemiyle yaptıkları tüm toplantılarda üretin, istihdamı arttırın, destek verelim, teşvik verelim gibi çok güzel söylemleri var. Bu söylemlerin çok yerinde olduğunu, yerli tıbbi cihaz ve ilaç üretiminin çok özel şartlarda desteklenmesi konusu devlet politikası olması gerektiğine inanıyoruz. Tıbbi cihaz ihale bedelleri kamu tarafından zamanında ödenmelidir. Bu sorun çözülmediği takdirde sektörde yerli üreticiler ancak ihracatla ayakta kalabilecekler. İç piyasaya, kamuya cihaz satanlar batarken, dış pazara çalışan firmalar ayakta kalabilecekler. İç tıbbi cihaz pazarı yabancı kartel firmalarının eline geçmiş olacak. Bu durum illi duruşa hiç uymuyor. Yerli üretimi arttıralım, büyüyelim, stratejik konularda dışa bağımlılığı azaltalım sözlerinin anlamı kalmayacak. Burada durum çok ciddi. Cumhurbaşkanlığı veya başbakanlık düzeyinde bu konu ele alınmazsa tıbbi cihaz ödemelerindeki sorunlar maalesef çözülemeyecek. Her geçen gün sorun büyüyerek içinden çıkılmaz bir sorun almakta. Yine tıbbi cihaz üretiminin önünde ki engellerden biri olan ve adeta sektörde kanayan yara olarak kabul edilen Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğünce yapılan tıbbi cihaz ihalelerinde genellikle ithal markalar adına adrese teslim ihalelerin yerli ücretleri isyan ettirir şekilde gerçekleşmesi. Bu istan sektörde öyle bir seviyeye ulaşmış durumda ki yerli üreticilerin psikolojileri bozulmuş durumda. Firmalar kurum nezdinde ne girişimde bulunmuş olurlarsa olsunlar ihalelerde şeffaflık bulamadıklarını belirtiyorlar. Şartnamelere uydukları halde sudan nedenlerle teknik komitelerde takıldıklarını belirtiyorlar. İhalelerin hazırlık esnasında ihalenin kime? Hangi ithal markaya verileceği belli olduğu şeklinde sektörde belli bir kanaat oluşmuş. Hükümetimizden hudut sahillerinde yapılan ihale dosyalarını denetim ve incelemeye alınması konusunda ilgili mercileri harekete geçirmesinin gecikmiş bir konu olduğu düşünülmekte. Küsmüş, bıkmış olan bu sektöre dinamizm kazandırmak için yarından tezi yok hükümet tarafından sorun çözücü nitelikte gündem oluşturulması önem arz etmektedir.”