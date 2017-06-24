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24 Haziran 2017 08:21

Kayakla atlama alt yapı takımı antrenmanları Erzurum’da yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından kayakla atlama alt yapı takımı antrenmanları Erzurum’da yapıldı.

Kayakla atlama alt yapı takımı antrenmanları Erzurum’da yapıldı

24 Haziran 2017 08:21


Yaşları 06 - 10 olan yeni çocuklar seçildikten sonra ilk defa atlama rampasında antrenman yaptılar. Alt yapı bünyesinde daha önceden var olan sporcularla birlikte 35 sporcu, Erzurum Kiremitliktepe Atlama Kulelerinde antrenmanlarını yaptı.


Doç. Dr. Fatih Kıyıcı çalışmaları yerinde inceleyerek antrenörlerden bilgi aldı.


Kıyıcı, tüm branşlar da başlatmış oldukları altyapı seferberliğine kayakla atlamayla devam edildiğini, atlama kulelerinin etkin bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Önemli projelerden biri olan kayakla atlama kız takımını yaz sezonunda oluşturup kışın Avrupa’da çocuk yarışmalarına katılmalarını sağlayacağız” dedi.




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