Kayakla atlama alt yapı takımı antrenmanları Erzurum’da yapıldı

Yaşları 06 - 10 olan yeni çocuklar seçildikten sonra ilk defa atlama rampasında antrenman yaptılar. Alt yapı bünyesinde daha önceden var olan sporcularla birlikte 35 sporcu, Erzurum Kiremitliktepe Atlama Kulelerinde antrenmanlarını yaptı.

Doç. Dr. Fatih Kıyıcı çalışmaları yerinde inceleyerek antrenörlerden bilgi aldı.

Kıyıcı, tüm branşlar da başlatmış oldukları altyapı seferberliğine kayakla atlamayla devam edildiğini, atlama kulelerinin etkin bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Önemli projelerden biri olan kayakla atlama kız takımını yaz sezonunda oluşturup kışın Avrupa’da çocuk yarışmalarına katılmalarını sağlayacağız” dedi.