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01 Haziran 2018 12:43

Kaybedilmiş dişler protez ile geri kazanılıyor

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.

Kaybedilmiş dişler protez ile geri kazanılıyor

01 Haziran 2018 12:43

Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, kaybedilmiş dişlerin protez ile geri kazanıldığını söyledi.


Protezin, diş Hekimliğinde Protetik Diş Tedavisi , eksik veya kaybedilmiş dişlerin yerine yapay olarak yenilerinin getirilmesi anlamına geldiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Diş eksikliğinin sayısı, konumu ve çevre dokuların durumuna göre tedavi şekli: sabit restorasyonlar, bölümlü protezler ve tam protezler ile yapılabilmektedir. İmplantolojinin gelişmesiyle beraber implantlardan da destek aldığımız protezler yapabilmektedir” dedi.


Çene, dil ve yüz bölgelerindeki eksikliklerin veya deformitelerin de çoğu zaman protetik olarak tedavisi yapılabildiğini anlatan Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Temporomandibular eklem rahatsızlıklarında da okluzal rehabilitasyon ve tedavinin yönlendirilmesi protetik diş tedavisinin görevleri içerisinde yer alır. Tüm restorasyonlarımızda amaç, hastaya kaybettiği veya eksikliğini duyduğu fonksiyon, fonasyon ve estetiği yerine getirmektir. Protezde, hastanın kaybolan fonksiyonları tekrar kazandırılmaya çalışılırken, aynı zamanda bozulan konuşmasının da düzeltilmesi ve estetik görünümün de daha iyi olması amaçlanmaktadır.


Böylelikle büyük oranda kaybedilen ağız sağlığı düzeltilirken toplum içinde eksik ya da harap olmuş dişlerle yaşamak zorunda kalan bireylerin psikolojik açıdan da desteklenmesi sağlanır. Çünkü bu şekilde yaşamlarını (bir süre de olsa) sürdürmek zorunda kalan bireyler, öncelikle gülmeyi unuturlar. Bu da fonksiyonel bozuklukların yanı sıra, insanlarda kendine güven duygusunun zedelenmesine neden olur. Bu tip hastalara yapılan çeşitli protezlerle insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır.” şeklinde konuştu.




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