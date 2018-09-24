Kaygusuz'dan okullara ziyaret

Eğitim ile ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak, yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Kaygusuz, yaptığı ziyarette sınıfları tek tek dolaştı, derslere iştirak ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kaygusuz, eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaç ve istekleri dinledi, gelen talep ve önerileri dinledikten sonra okulun tüm bölümlerini gezip incelemelerde bulundu.

Kaygusuz, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.