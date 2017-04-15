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15 Nisan 2017 11:41

Kayıp işçi bulanamıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki yol yapım şantiyesinde çalışan ve 8 gün önce kaybolan işçi Kürşat Kalkan’dan hala haber alınamıyor.

Kayıp işçi bulanamıyor

15 Nisan 2017 11:41

Kalkan’ın Olur ilçesindeki ailesini ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, dua istedi.


Artvin’in Yusufeli ilçesi Kalburlu mevkiindeki yol yapım şantiyesinde işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Kürşat Kalkan, 8 Nisan sabahından itibaren kayıplara karıştı. Bölgede kayıp işçiyi arama çalışmaları aralıksız devam ederken Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz işçinin ailesini ziyaret etti. Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesine giderek Kürşat Kalkan’ın ailesine dua desteğinde bulundu. Milletvekili Deligöz, baba Ahmet Kalkan’dan olay hakkında bilgi aldı. Ahmet Kalkan, “Olayın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen henüz bir ipucuna rastlanamadı. Devletimiz bütün imkanlarıyla yanımızda Allah razı olsun. Jandarmayla birlikte ekipler çalışmaları yapıyor ama oğlumla alakalı en küçük bir ize ulaşılamadı” diye konuştu. Milletvekili Orhan Deligöz ise “Duadan başka bir şey elimizden gelmiyor gerekeni devletimizin uzman ekipleri yapmakta. Dilerim Allah’tan evladınıza sağ salim kavuşursunuz” dedi. Ziyarette Milletvekili Orhan Deligöz’e, Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, AK Parti Olur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcıları Ahmet Gül ve Vahdettin Şimşek eşlik etti.




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