‘Kayıtlı İstihdam Semineri’ tamamlandı

Bu çerçevede Bayburt, Erzincan ve Erzurum il merkezlerinde “Kayıtlı İstihdamın Faydaları ve Kayıt dışı İstihdamın Riskleri” seminerleri ile Bayburt merkez, Erzincan’ın Üzümlü ve Erzurum’un Pasinler ilçelerinde “Tarımda Kayıt dışı İstihdam ve Tarımsal Bağkur” konulu seminerler düzenlendi.

Kayıtlı istihdamın faydaları, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, kayıtlı istihdama sağlanan devlet destekleri, bireysel emeklilik sistemi, tarımda kayıt dışı istihdam ve tarımsal bağkur konularının anlatıldığı seminerlere bölgede yer alan kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri ile çiftçiler ilgi gösterdiler.