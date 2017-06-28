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28 Haziran 2017 11:13

‘Kayıtlı İstihdam Semineri’ tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı kapsamında yürütülmekte olan “Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız” isimli AB proje bünyesinde TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı istihdam konusunda farkındalık seviyesini artırmak üzere düzenlenen kayıtlı istihdam temalı seminerler başarılı bir şekilde tamamlandı.

‘Kayıtlı İstihdam Semineri’ tamamlandı

28 Haziran 2017 11:13


Bu çerçevede Bayburt, Erzincan ve Erzurum il merkezlerinde “Kayıtlı İstihdamın Faydaları ve Kayıt dışı İstihdamın Riskleri” seminerleri ile Bayburt merkez, Erzincan’ın Üzümlü ve Erzurum’un Pasinler ilçelerinde “Tarımda Kayıt dışı İstihdam ve Tarımsal Bağkur” konulu seminerler düzenlendi.


Kayıtlı istihdamın faydaları, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, kayıtlı istihdama sağlanan devlet destekleri, bireysel emeklilik sistemi, tarımda kayıt dışı istihdam ve tarımsal bağkur konularının anlatıldığı seminerlere bölgede yer alan kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri ile çiftçiler ilgi gösterdiler.




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