Kaymakam Kadir Perçi, 10 mahalleyi ziyaret etti

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, ilçeye bağlı Aşıtlar, Serçeboğazı, Kurbançayır, Büyükdere,Pelitli, Yukarı Karakale, Hanahmet, Kotandüzü, Çalıyazı ve Başören Mahallerini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarından mahalleler hakkında bilgi alan Perçi, mahallelerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını yerinde tespit için mahalle gezileri başlattık. Mahallelerimizin problemleri ve ihtiyaçlarını gidermek için planlı bir şekilde hareket ederek sorunları çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kaymakam Kardir Perçi'nin mahalle ziyaretlerine Pasinler İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Murat Gezer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sedat Kavut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Levent Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu eşlik ettiler.